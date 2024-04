“Ni el temible Pinochet se atrevió a eso”: AMLO sobre asalto a embajada en Ecuador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa este lunes en Mazatlán (México). Foto: EFE/ Presidencia de México - Presidencia de México

El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, describió como un acto “autoritario” que “ni el temible Pinochet y otros se habían atrevido” el asalto en Ecuador a la Embajada de México, ocurrido el viernes pasado, y rechazado prácticamente de manera unánime por los países de América Latina.

“Fue un acto autoritario, increíble, es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet y otros se habían atrevido a eso”, dijo el mandatario.

El presidente mexicano atribuyó la acción a un posible conflicto interno en Ecuador: “Tiene que ver con la actitud prepotente de un Gobierno, posiblemente por una rivalidad interna. No posiblemente, (sí) hay una confrontación interna y eso los lleva a tomar una medida de este tipo, pero sin dimensionar la repercusión que tiene para su pueblo, para Ecuador y para los países del mundo”, indicó.

También opinó que “quienes tomaron esa decisión o no saben o tienen malos instintos o de plano están mal aconsejados porque siempre hay zalameros que meten sus narices”.

La crisis entre México y Ecuador comenzó el miércoles cuando López Obrador acusó al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de instrumentalizar la muerte del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, para ganar las elecciones. En respuesta, el jueves, el Gobierno de Ecuador declaró persona ‘non grata’ a la embajadora mexicana, Raquel Serur.

De acuerdo con el diario mexicano El Universal, con la ruptura con Ecuador son ya tres los países que han expulsado a los embajadores mexicanos de su territorio, luego de Bolivia y Perú.

Luego, México anunció el viernes que daría asilo al exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, acusado por el delito de peculado y quien, desde diciembre de 2023, había acudido a la embajada de México en calidad de “huésped”, alegando “persecución política” por parte de las autoridades judiciales de su país, según dijo su abogado.

Para Ecuador, el asilo era improcedente, tras lo cual la policía ecuatoriana ingresó por la fuerza a la embajada para llevarse a Glas.

El exfuncionario, por cierto, fue trasladado este lunes a un hospital, según la prensa local, en medio de una aparente sobredosis de medicamentos, que habrían sido ingresados con autorización al penal en Guayaquil donde se encontraba detenido. Lea más sobre esto: Jorge Glas, trasladado al hospital por supuesta sobredosis de medicamentos

Según palabras de López Obrador, si Glas “era o es un delincuente, eso lo tiene que resolver la instancia internacional correspondiente, pero lo que hicieron fue violar el derecho de asilo, violar un mandato de política exterior, violar nuestra soberanía, fue una cosa verdaderamente autoritaria, yo no sé, cuando hay gobiernos débiles que no tienen respaldo popular o no tienen capacidad porque ya ven cómo fabrican candidatos y presidentes precisamente con la política mediática. Hacen telenovelas y quien no tiene experiencia llega como si la política fuese cualquier cosa”, mencionó.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció en la mañana del lunes que su Gobierno enviará una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para denunciar el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito el viernes pasado.

Bárcena también informó que se pondrá una denuncia a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por irrumpir a la fuerza en su sede diplomática en Quito, “agredir” a los funcionarios mexicanos y llevarse al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (2013-2017), quien estaba ahí resguardado.

