Nicaragua, de Ortega y Murillo, le da asilo político a Carlos Ramón González

La dupla de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ahora se denominan copresidentes de Nicaragua, ha quebrado toda institucionalidad para continuar en el poder. Foto: Agencia AFP

Un país que ha desnacionalizado a más de 400 personas, persigue opositores, líderes religiosos y hasta a sus viejos aliados en la época de la Revolución Sandinista, ha cooptado todas las instancias del poder, ha obligado al exilio a muchos de los suyos y este año ha impedido que más de 3.000 de sus ciudadanos regresen desde el exterior, es el que le está dando asilo político a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La dupla de Daniel Ortega y Rosario...