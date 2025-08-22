No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Nicaragua, de Ortega y Murillo, le da asilo político a Carlos Ramón González

La persecución, el exilio y la desnacionalización son algunos de los peligros a los que se enfrentan los opositores nicaragüenses bajo la directriz de la pareja presidencial; no obstante, el régimen acoge a personalidades políticas de la región que son buscadas por la justicia de sus países.

María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
22 de agosto de 2025 - 12:00 a. m.
La dupla de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ahora se denominan copresidentes de Nicaragua, ha quebrado toda institucionalidad para continuar en el poder.
La dupla de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ahora se denominan copresidentes de Nicaragua, ha quebrado toda institucionalidad para continuar en el poder.
Foto: Agencia AFP

Un país que ha desnacionalizado a más de 400 personas, persigue opositores, líderes religiosos y hasta a sus viejos aliados en la época de la Revolución Sandinista, ha cooptado todas las instancias del poder, ha obligado al exilio a muchos de los suyos y este año ha impedido que más de 3.000 de sus ciudadanos regresen desde el exterior, es el que le está dando asilo político a Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La dupla de Daniel Ortega y Rosario...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Nicaragua

Daniel Ortega

Rosario Murillo

Colombia

Carlos Ramón González

El Salvador

PremiumEE

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar