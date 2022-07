Nicolás Maduro no asistiría a la posesión de Gustavo Petro

“Hubo una llamada como a los dos días, yo la hice para avisar el deseo nuestro de reconstruir las relaciones diplomáticas", sostuvo el mandatario electo, Gustavo Petro. Foto: Agencia EFE

Gustavo Petro sostuvo que en su primera conversación con Nicolás Maduro hablaron sobre temas claves como el comercio, la reapertura fronteriza y Monómeros. En una entrevista, Petro también se refirió a la asistencia del mandatario venezolano a su posesión y comentó que es la administración de Iván Duque la que organiza el acto, por lo cual se entiende que Maduro no estaría en la ceremonia.

“A mí me parece que es prudente porque lo que viene es un proceso de reconstrucción de muchas cosas, comercio, cultura, y sociedad en la frontera. Yo respeto la posición del actual gobierno, nosotros tenemos otra manera de entender eso”, le comentó el mandatario electo a W Radio. El Espectador consultó con la Cancillería este asunto, sin embargo, al momento de publicar esta nota, no recibió respuesta.

Reapertura fronteriza

“Hubo una llamada como a los dos días, yo la hice para avisar el deseo nuestro de reconstruir las relaciones diplomáticas. A partir de allí sé que hay una relación entre la sociedad en Norte de Santander; ayer hubo un foro de empresarios. Ha empezado a fluir la preparación desde la economía y desde la sociedad para el proceso que puede tener muchas dificultades”, comentó Petro. El 22 de junio, el mandatario electo escribió en su cuenta de Twitter: “me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”.

Le puede interesar: Tiroteo en Illinois (EE. UU.): capturan a sospechoso del ataque que dejó 6 muertos

Sobre este foro de empresarios, el gobernador de Táchira, el oficialista Freddy Bernal, explicó, en un video que compartió a través de Instagram, que el encuentro llevó por nombre “Acuerdo de la Frontera”, y que participaron empresarios y autoridades políticas de ambas naciones.

“Es un evento muy esperado (...) en función de la integración, de la unidad, de la apertura de fronteras (...) de profundizar lazos de hermandad entre los pueblos”, dijo Bernal, acompañado por Rubén Zamora y Wilfredo Cañizales, representantes de la coalición política Pacto Histórico.

Sobre este asunto, y para “recuperar la frontera para los dos Estados”, el mandatario electo sostuvo que esto “implica correr, desalojar, a los grupos armados que hoy están al lado y lado de la frontera, y no solo es un tipo de delito; cada organización se ha apoderado de una multiplicidad de delitos que ejercen cotidianamente”, agregó Petro.

Monómeros

Tras la victoria de Petro, el líder opositor venezolano Juan Guaidó sostuvo que Monómeros, al igual que otros activos de su país en el exterior, están protegidos y no ve posible que el gobierno de Nicolás Maduro pueda volver a manejarlos.

Le puede interesar: China ordena confinamiento a 1,7 millones de personas por rebrote de covid-19

De hecho, hace unas semanas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos extendió por un año la licencia que permite al gobierno interino mantener el control de las operaciones de Monómeros, una empresa que ha enfrentado varios escándalos por presunta corrupción y malos manejos.

Sobre este asunto, Petro comentó: “¿Para qué queremos a Monómeros? No es para entregársela a un funcionario público colombiano para que la privatice y se quede con esa empresa. Queremos a Monómeros es si se puede mantener la traída de la urea a precios módicos, como era antes, y, por tanto, poderle bajar los precios a los fertilizantes. Si Guaidó me pudiera traer la urea de Pequiven yo no diría que no”, dijo Petro en entrevista con W Radio.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Le invitamos a verlas en El Espectador.