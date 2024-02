Nikki Haley pierde en casa: Trump gana las primarias en Carolina del Sur

Los carteles de campaña de los candidatos presidenciales republicanos de Estados Unidos, Nikki Haley (i) y Donald Trump (derecha), bordean una carretera el día de las elecciones primarias presidenciales republicanas de Carolina del Sur en Kiawah Island, Carolina del Sur, Estados Unidos, el 24 de febrero de 2024. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

El expresidente de EE.UU. Donald Trump ganó este sábado las primarias del Partido Republicano en Carolina del Sur, lo que lo pone cada vez más cerca de que su partido lo declare su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre.

Según las proyecciones de varios medios estadounidenses como The New York Times o Fox News, Donald Trump, de 77 años, ganó con una gran ventaja a su rival Nikki Haley (52 años), quien pierde así en su estado natal, donde supuestamente contaba con más apoyos.

The New York Times da a Trump un 61 % de votos frente al 38 % de Haley; mientras que Fox da 64 % a Trump y 35 % a Haley.

“Trump ha seguido siendo popular en Carolina del Sur desde su candidatura en 2016, y las encuestas previas a las primarias lo mostraban consistentemente con ventajas de dos dígitos. Pero Haley, ex gobernadora del estado y embajadora de las Naciones Unidas durante la administración Trump, esperaba contrarrestar las probabilidades, y su derrota a manos de los votantes que posiblemente son los más familiarizados con su política alimentará aún más la incertidumbre sobre su camino”, afirma The New York Times.

La candidata, exembajadora de Trump ante la ONU cuando fue presidente, ha afirmado que no abandonará su campaña, por lo menos hasta el supermartes, que se llevará a cabo el 5 de marzo y donde habrá más definición del panorama republicano en la carrera a la Casa Blanca.

En el supermartes se definirán al rededor del 36% de los delegados republicanos que escogerán al o la candidata presidencial en la convención del partido. Según el NYT, Haley tiene previsto desplazarse este domingo a Michigan para continuar su campaña en la que parece ser la semana clave de la carrera republicana.

A pesar de sus problemas legales, Donald Trump, de 77 años, es el gran favorito en la carrera por la nominación, que designará a un candidato para las elecciones presidenciales de noviembre.

“Necesitamos tu VOTO para salvar a Estados Unidos”, dijo el expresidente para movilizar a los votantes de este estado del sureste del país.

El exempresario ya ganó las tres primeras primarias de su partido, durante las cuales buena parte de sus contrincantes tiraron la toalla. Haley, de 52 años, es la única que aún se interpone en su camino.

Ella también llamó a los electores a acudir en masa a las urnas. “Todo el mundo debe ir a votar”, afirmó, convencida de que se necesita una “nueva generación de líderes conservadores”.

