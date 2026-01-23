Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Niños como carnada y hogares invadidos: así calienta ICE el invierno en EE. UU.

Las nuevas tácticas de ICE dinamitan la Constitución y ponen a Minnesota a las puertas de un estallido. Este viernes hay protestas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
23 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Agentes federales de inmigración acompañan a Liam Conejo Ramos, de 5 años, hasta un vehículo frente a su casa de Minneapolis, Estados Unidos.
Agentes federales de inmigración acompañan a Liam Conejo Ramos, de 5 años, hasta un vehículo frente a su casa de Minneapolis, Estados Unidos.
Foto: EFE - EFE

Estados Unidos se asoma a un abismo civil este invierno bajo la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un memorando obtenido por la Associated Press, y firmado por el director interino de la agencia en mayo de 2025, hace una peligrosa reinterpretación legal interna con la que se autoriza la entrada de oficiales a viviendas sin una autorización judicial previa. En pocas palabras, la población migrante, si esto prospera, ya no estaría segura ni siquiera en sus hogares.

El descubrimiento, una filtración de la...

Camilo Gómez Forero

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

PremiumEE

América

Estados Unidos

ICE

Minnesota

Protestas en Estados Unidos

Migración

Deportaciones

Migrantes

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.