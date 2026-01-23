Niños como carnada y hogares invadidos: así calienta ICE el invierno en EE. UU.

Agentes federales de inmigración acompañan a Liam Conejo Ramos, de 5 años, hasta un vehículo frente a su casa de Minneapolis, Estados Unidos. Foto: EFE - EFE

Estados Unidos se asoma a un abismo civil este invierno bajo la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un memorando obtenido por la Associated Press, y firmado por el director interino de la agencia en mayo de 2025, hace una peligrosa reinterpretación legal interna con la que se autoriza la entrada de oficiales a viviendas sin una autorización judicial previa. En pocas palabras, la población migrante, si esto prospera, ya no estaría segura ni siquiera en sus hogares.

El descubrimiento, una filtración de la...