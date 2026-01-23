Niños como carnada y hogares invadidos: así calienta ICE el invierno en EE. UU.

Agentes federales de inmigración acompañan a Liam Conejo Ramos, de 5 años, hasta un vehículo frente a su casa de Minneapolis, Estados Unidos.
Foto: EFE - EFE
Estados Unidos se asoma a un abismo civil este invierno bajo la dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un memorando obtenido por la Associated Press, y firmado por el director interino de la agencia en mayo de 2025, hace una peligrosa reinterpretación legal interna con la que se autoriza la entrada de oficiales a viviendas sin una autorización judicial previa. En pocas palabras, la población migrante, si esto prospera, ya no estaría segura ni siquiera en sus hogares.
El descubrimiento, una filtración de la...
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación