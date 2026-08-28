Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No agachados, sino como interlocutores”: excancilleres sobre el rol de Colombia en el mundo

Aún a la espera de ver qué rumbo sigue tomando el país durante el gobierno de Abelardo de la Espriella, exministros y exembajadores conversaron sobre los puntos claves que deberían guiar a la política exterior colombiana. Apostar por el bipartidismo en Estados Unidos, ampliar horizontes, seguir creando una voz líder en el multilateralismo y conservar embajadas claves fueron algunas de las reflexiones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
28 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
Los excancilleres colombianos Camilo Reyes, Carolina Barco, María Ángela Holguín y Julio Londoño, en una conversación moderada por Francisco Lloreda, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hablaron sobre los retos y oportunidades que tiene el país en el mundo.
Los excancilleres colombianos Camilo Reyes, Carolina Barco, María Ángela Holguín y Julio Londoño, en una conversación moderada por Francisco Lloreda, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hablaron sobre los retos y oportunidades que tiene el país en el mundo.
Foto: Universidad Jorge Tadeo Lozano

Recordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que fueron impulsados desde Colombia. También que el Acuerdo de Paz fue respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tiene un mandato como miembro no permanente hasta el otro año, y que en su momento el Estado colombiano, entre 1995 y 1998, lideró el Movimiento de los Países No Alineados. Que el impulso a la profesionalización del servicio exterior, “aunque fue duro y complicado”, se logró y se impuso ante una dinámica que ha existido de “tomar los puestos de la...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Latinoamérica

Colombia

Abelardo de la Espriella

Estados Unidos

Donald Trump

PremiumEE

Venezuela

ELN

Cuba

ONU

Narcotráfico

Corte Penal Internacional

OEA

Derechos humanos

 

Jairitoco(24834)Hace 17 minutos
Faltó en la foto fon Daniel Garcia-Peña que hizo un gran trabajo en unas circunstancias muy difíciles en el pasado Gbno. Todos apuntan al multilsterslismo.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.