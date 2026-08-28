“No agachados, sino como interlocutores”: excancilleres sobre el rol de Colombia en el mundo

Los excancilleres colombianos Camilo Reyes, Carolina Barco, María Ángela Holguín y Julio Londoño, en una conversación moderada por Francisco Lloreda, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hablaron sobre los retos y oportunidades que tiene el país en el mundo. Foto: Universidad Jorge Tadeo Lozano

Recordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que fueron impulsados desde Colombia. También que el Acuerdo de Paz fue respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tiene un mandato como miembro no permanente hasta el otro año, y que en su momento el Estado colombiano, entre 1995 y 1998, lideró el Movimiento de los Países No Alineados. Que el impulso a la profesionalización del servicio exterior, “aunque fue duro y complicado”, se logró y se impuso ante una dinámica que ha existido de “tomar los puestos de la...