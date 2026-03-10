No hay armas para tanta guerra: cómo EE. UU. dejó de ser un “Walmart” de municiones

Un sistema de defensa aérea Patriot desplegado en un parque en Taipéi, Taiwán. Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

Los “halcones de defensa” en todo el mundo están preocupados por lo que está ocurriendo en el teatro de guerra en Oriente Medio. Y con toda la razón. Según filtraciones del Pentágono, el ejército de Estados Unidos está quemando municiones a un ritmo alarmante. Solo en las primeras 100 horas de la Operación Epic Fury en Irán se gastaron USD 3.700 millones en municiones, de acuerdo con el Center for Strategic and International Studies. Esto es casi la cifra que se gastaba a finales de 2025 en Ucrania para sostener un mes entero de guerra contra...