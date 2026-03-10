Publicidad

No hay armas para tanta guerra: cómo EE. UU. dejó de ser un “Walmart” de municiones

Los aliados de Estados Unidos están preocupados por la manera en la que gasta municiones en Oriente Medio. Temiendo que los suministros peligren, han optado por comprar en otros almacenes. Mientras tanto, Pekín observa una oportunidad de oro para avanzar sobre Taiwán.

Camilo Gómez Forero
11 de marzo de 2026 - 12:56 a. m.
Un sistema de defensa aérea Patriot desplegado en un parque en Taipéi, Taiwán.
Un sistema de defensa aérea Patriot desplegado en un parque en Taipéi, Taiwán.
Foto: EFE - RITCHIE B. TONGO

Los “halcones de defensa” en todo el mundo están preocupados por lo que está ocurriendo en el teatro de guerra en Oriente Medio. Y con toda la razón. Según filtraciones del Pentágono, el ejército de Estados Unidos está quemando municiones a un ritmo alarmante. Solo en las primeras 100 horas de la Operación Epic Fury en Irán se gastaron USD 3.700 millones en municiones, de acuerdo con el Center for Strategic and International Studies. Esto es casi la cifra que se gastaba a finales de 2025 en Ucrania para sostener un mes entero de guerra contra...

