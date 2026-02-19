Publicidad

“No hay Rosario sin Daniel”: la dupla tirana que cede ante Trump en Nicaragua

Desde el derrocamiento por la fuerza de Maduro no se escucha el tono recriminatorio de los copresidentes contra Washington. Las amenazas siguen y la pareja se mueve bajo un cálculo político con el que intenta mantenerse en el poder.

María José Noriega Ramírez
19 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Una reforma a la Constitución de Nicaragua convirtió a Rosario Murillo y a Daniel Ortega en copresidentes.
Foto: AFP - JAIRO CAJINA

“Que los perdone Dios a todos aquellos que cada día se esfuerzan para lanzar odio sobre su patria” fue la frase que se le escuchó decir a Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, a principios de esta semana, cuando en la noche del lunes participó en el acto de entrega de 180 buses chinos a empresarios de transporte. Sus palabras fueron tomadas como una amenaza: “Imagínense, sobre su tierra (...). Muchos de ellos tienen familias que viven tranquilos, que viven seguros”. Eso puso sobre la mesa la posibilidad de que los allegados de...

