“No lo tenía en la mira”: nuevos detalles del supuesto plan de asesinato de Trump

Donald Trump ha culpado del presunto plan de asesinarlo a lo que él llama el “lenguaje incendiario” de los demócratas. Foto: EFE - BIZUAYEHU TESFAYE

Se han conocido nuevos detalles sobre el presunto plan para asesinar al candidato presidencial republicano, Donald Trump. Los investigadores estadounidenses afirmaron que el sospechoso, que portaba un rifle, esperó casi doce horas antes de que lo descubriera el Servicio Secreto, sobre el cual todavía pesan dudas relacionadas con su capacidad de proteger al aspirante a la Casa Blanca, sobre todo después de lo ocurrido en julio, cuando el magnate recibió un impacto de bala en una oreja.

El sospechoso de lo sucedido en Florida el fin de semana se enfrenta a dos cargos federales: posesión de un arma de fuego como delincuente y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado. Ronald Rowe, director interino de la agencia, aseguró el lunes que Ryan W. Routh, de 58 años, no tenía al magnate en su campo de visión y no disparó su rifle semiautomático durante el enfrentamiento con el Servicio Secreto. No hay información que indique que él hubiera trabajado en conjunto con alguien más.

Según una denuncia penal, citada por varios medios de comunicación, los datos de un teléfono móvil indicaron que Routh estuvo en el bosque cerca del campo de golf de Trump, en West Palm Beach (Florida), durante casi medio día antes de que un agente del Servicio Secreto detectara lo que parecía ser el cañón de un rifle y abriera fuego. Posteriormente, según el documento legal, se descubrió un rifle cargado tipo SKS con una mira telescópica, además de que había comida y una cámara digital.

¿Qué han dicho Joe Biden y Donald Trump sobre el supuesto intento de asesinato?

El lunes trascendió que el presidente y el exmandatario sostuvieron una llamada telefónica. En ella, según los reportes, el demócrata “le expresó su alivio por estar a salvo”. La Casa Blanca indicó que fue una conversación “cordial”, sobre la cual el republicano expresó su agradecimiento y aseguró que habló con su rival político sobre el Servicio Secreto. Ahora bien, horas antes se hizo evidente un intercambio de acusaciones. Biden, por su lado, dijo que la agencia “necesita más ayuda”. Trump, por el otro, culpó del episodio a lo que llama el “lenguaje incendiario” de los demócratas.

¿Qué se sabe del sospechoso tras el presunto intento de asesinato contra Trump?

Routh fue condenado en 2002, en Carolina del Norte, por posesión de “un arma de muerte y destrucción masiva”, un delito grave. Los medios locales también hablaron de condenas por posesión de propiedad robada, atropello y fuga. Según NBC, se han presentado más de 100 cargos criminales contra él en dicho estado. Además, en un artículo en línea titulado “La guerra imposible de ganar de Ucrania”, el año pasado llamó a Trump “bufón”, entre otras cosas más. Una de sus grandes obsesiones ha sido, de hecho, reclutar para el Ejército ucraniano a miles de soldados afganos que se quedaron sin trabajo tras la retirada de la OTAN del país asiático, ocurrida en agosto de 2021.

