“No queremos un emperador”: Lula toma la vocería de los BRICS y ataca a Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que los países de los BRICS son soberanos y que no desean tener un “emperador”, al ser interrogado sobre la amenaza proferida por su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales del 10 % a quien apoye las políticas antiestadounidenses de este foro de emergentes.

“El mundo cambió. No queremos un emperador. Somos países soberanos”, afirmó el líder progresista brasileño en la rueda de prensa que concedió tras concluir la cumbre de los países de los BRICS en Río de Janeiro.

Lula aseguró que no debería comentar las amenazas de Trump porque considera algo “irresponsable e incorrecto” que el presidente de un país del tamaño de Estados Unidos amenace a los otros a través de internet.

“Me parece equivocado e irresponsable que un presidente de un país amenace a los otros en las redes digitales. Hay otras foros en que un presidente de un país del tamaño de Estados Unidos puede hablar con los otros”, dijo.

Agregó que si Trump considera que puede imponer aranceles adicionales, el resto de países también tiene el derecho a hacerlo porque existe la ley de la reciprocidad.

“Cada país es dueño de su nariz”, completó.

Las amenazas de Trump también fueron rechazadas en Moscú y Pekín por portavoces de los gobiernos de China y Rusia, las dos mayores potencias de los BRICS, que aclararon que el foro de las economías emergentes no nació para contraponerse a ningún otro país.

En un mensaje publicado en su red social, el mandatario estadounidense advirtió que las naciones que se “alineen con las políticas antiamericanas de los BRICS” deberán pagar el arancel adicional y advirtió que “no habrá excepciones”.

Los líderes del grupo, reunidos desde el domingo en Río, divulgaron el domingo la declaración final de la cumbre en la que rechazaron el proteccionismo comercial y condenaron los bombardeos a Irán, pero evitaron chocar frontalmente con Trump, pese a que siempre estuvo presente entre líneas.

“Expresamos serias preocupaciones por el aumento de medidas arancelarias y no arancelarias unilaterales que distorsionan el comercio”, señaló el documento, sin ninguna mención directa a Trump o EE.UU. sobre los temas más espinosos.

Esta no es la primera vez que el dirigente republicano amenaza a los BRICS, formado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y ahora con seis nuevos miembros: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Arabia Saudí e Indonesia.

Trump ya amenazó con imponer un arancel del 100 % a los socios del foro si estos osan desafiar la hegemonía del dólar en el comercio internacional.

