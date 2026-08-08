Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No sabes si van a venir por ti por algo que no has hecho”: el miedo de migrantes en EE. UU.

Con más de 43.000 personas arrestadas por el ICE solo en julio, algunas voces desde el país norteamericano cuentan cómo es vivir en medio de la hostilidad y la persecución. Saben que son un blanco, pero, a pesar de ello, su apuesta por hacer una vida allá les parece menos riesgosa que volver a su país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Mundo
08 de agosto de 2026 - 10:00 p. m.
Manifestación en la que se pide que paren los asesinatos del ICE en Estados Unidos.
Manifestación en la que se pide que paren los asesinatos del ICE en Estados Unidos.
Foto: Agencia AP

No sale de su casa. Prefiere evitarlo. Si hace unos años vendía bolsas, el miedo a ser perseguida ahora se lo impide. Su esposo es el único que trabaja, y semana a semana guarda algo de dinero de lo que él gana, pero no es suficiente. Hay ocasiones en que no alcanza ni siquiera para pagar el arriendo. Uno de sus temores, porque son muchos, es que un día él no regrese, que lo arresten y que ella se quede sola con sus cuatro hijos. No quiere volver a Venezuela, al menos no todavía, aunque su mamá y sus hermanos viven allí. Quiere hacerlo cuando...

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Estados Unidos

Donald Trump

Migración

Latinoamérica

Venezuela

Colombia

México

El Salvador

PremiumEE

ICE

Joan Sebastián Durán Guerrero

 

usucapion1000 .(15667)Hace 2 horas
¿ Y cuando arrestan a trump, hijo de imigrantes , y a 3 de sus 4 ex esposas todas inmigrantes y con menos mèritos que muchos de los detenidos, deportados o asesinados sin razòn?
Rafael Quintero(8gt4p)Hace 9 horas
la era de oro de la GESTAPO es hoy
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.