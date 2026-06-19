No solo es Trump: Boris Johnson apoya a De la Espriella y pide poner a un “tiger” al mando

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cerró su campaña en Buga, Valle del Cauca. Los eventos tuvieron un fuerte componente religioso. Foto: Óscar Pérez

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Faltan escasas horas para que inicie la segunda vuelta presidencial en Colombia, contienda que enfrenta a Abelardo de la Espriella con Iván Cepeda. Los apoyos extranjeros a la candidatura del primero de ellos han venido de parte del presidente argentino, Javier Milei, y del mandatario estadounidense, Donald Trump. Este viernes se sumó Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido.

A través de un mensaje en la red social X, el exlíder británico escribió: “Cuando fui secretario de Asuntos Exteriores y primer ministro, me sentí orgulloso de la cooperación entre el Reino Unido y Colombia, especialmente en materia de seguridad y medioambiente”.

A renglón seguido detalló: “Me entusiasma el progreso que está logrando mi compañero conservador, Tiger Abelardo, en la campaña para las elecciones del domingo. “¡Es hora de poner un tigre en el motor!”.

Con ese mensaje, Johnson sigue los pasos de Mieli y Trump. Se supo que el presidente argentino sostuvo una llamada con De la Espriella y, a través de un trino, mencionó que comparten banderas como la “libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”. Según Milei, “las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando”.

Trump, por su parte, ha publicado varios mensajes a favor de De la Espriella, y en ellos ha asegurado que le da su apoyo total. “Salgan a votar por ‘El Tigre’”, expresó hace escasos días. Reiteró que los resultados de estas elecciones “son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”. Su postura ha sido criticada por congresistas en Washington, quienes, entre otras cosas, han pedido respetar la soberanía colombiana.

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