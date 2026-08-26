No solo los aranceles, el francés también está entre la guerra comercial de EE. UU. y Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, durante la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia. Foto: EFE - YOAN VALAT

“Dólar por dólar”. Esa fue la respuesta que dio el primer ministro de Canadá, Mark Carney, cuando fallaron las negociaciones con Estados Unidos y, en respuesta, el presidente Donald Trump impuso el sábado aranceles del 50 %. Ottawa responderá con gravámenes del 15 % al 50 % sobre diferentes bienes estadounidenses, pero la disputa no termina ahí. En medio están el idioma francés y, más recientemente, la idea de rebautizar el lago Ontario, como alguna vez lo propuso hacer el jefe de la Casa Blanca con el golfo de México. Con unos picos máximos...