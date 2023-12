“Nos preocupa que estén muriendo un poco más”: familias de rehenes de Hamás a Biden

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, crítico al Gobierno de Israel por los bombardeos indiscriminados que ha llevado a cabo en la Franja de Gaza. Foto: EFE - AL DRAGO / POOL

Los familiares de los estadounidenses que aún permanecen como rehenes de Hamás, en Gaza, se reunieron este miércoles con Joe Biden en la Casa Blanca. Tras ese encuentro, aseguraron que el presidente y su administración están haciendo todo lo posible para garantizar la libertad de sus seres queridos. Esta reunión a puerta cerrada, la primera cara a cara, que duró cerca de una hora, tomó lugar un día después de que el mandatario estadounidense criticara al Gobierno israelí por los bombardeos indiscriminados en el enclave palestino, donde, según sus autoridades, han muerto más de 18.000 personas.

Aunque un representante de los familiares dijo que habían acordado no proporcionar descripciones detalladas de la reunión, a través de un comunicado, expresaron su sentir: “Han pasado 68 largos días desde que los terroristas de Hamás tomaron cautivos a nuestros familiares. Ellos sufren torturas, heridas de bala, huesos rotos, extremidades amputadas, y sabemos que no reciben medicamentos ni suficiente comida”. A través del texto, añadieron: “Cada día nos preocupa que estén muriendo un poco más. Imploramos a nuestro Gobierno, al Gobierno israelí y a los gobiernos de todo el mundo que encuentren una manera de traerlos a casa, antes de que sea demasiado tarde”.

Jonathan Dekel-Chen, padre de Sagui Dekel- Chen, de 35 años, secuestrado el 7 de octubre en su casa en el Kibbutz Nir Oz, le comentó a The New York Times: “Sentimos antes, y solo nos fortaleció ver y creer, que no podríamos tener mejor amigo en Washington o en la Casa Blanca que el propio presidente Biden y su administración”. Según una persona familiarizada con la reunión, alguien le dio al jefe de Estado una menorá como regalo, además de que Liz Naftali, tía abuela de Avigail Idan, la niña de 4 años liberada por Hamás después de 50 días en cautiverio, le dio una fotografía de la menor.

Ante unos periodistas, afirmó que Avigail es “una luz en este momento tan oscuro”, e instó a personas de todo el mundo a orar por el presidente, el papa y otros más que intentan presionar por la liberación del resto de los secuestrados. “Nos encantaría un milagro navideño. Nos encantaría que todos nuestros seres queridos regresaran y estuvieran con nosotros en Navidad”.

En la reunión también participó el secretario de Estado, Antony Blinken, quien, al parecer, insistió con la idea de que las familias deben seguir hablando de sus seres queridos para mantener sus nombres en la prensa. Según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, todavía hay ocho estadounidenses retenidos en la Franja. Entre ellos, por ejemplo, está Hersh Goldberg-Polin, de 23 años, un ciudadano con doble ciudadanía estadounidense-israelí que resultó gravemente herido por una granada durante los ataques de Hamás en el sur de Israel. Otros que siguen secuestrados son Omer Neutra, de 22 años, que creció en Long Island; Sagui Dekel-Chen, que creció en un kibutz en Israel y visitaba con frecuencia a su familia en Connecticut, y Edan Alexander, de 19 años, que creció en Tenafly, Nueva Jersey.

