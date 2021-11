¿Nuevas restricciones de viaje en Latinoamérica por variante ómicron?

Los viajeros caminan cerca de un tablón de anuncios de vuelos electrónico que muestra vuelos cancelados en el Aeropuerto Internacional en Johannesburgo el 27 de noviembre.

A Estados Unidos y Canadá se sumaron varios países de América Latina que establecieron nuevas restricciones a los viajeros procedentes de algunos países africanos. La lista de regiones donde se ha detectado la variante ómicron sigue creciendo, especialmente en Europa, después de los primeros casos notificados en el sur de África. Antes de arrancar, dos datos claves.

📌📖 No entrar en pánico: analistas aseguran que probablemente pasará una semana, posiblemente dos, antes de que los expertos sepan más sobre la nueva variante, por lo que funcionarios de salud sudafricanos instaron al público este lunes a no entrar en pánico. “Simplemente, no tenemos datos sólidos y confiables sobre la presentación clínica”, dijo Salim Abdool Karim, un epidemiólogo e investigador, al New York Times.

Le contamos más aquí . Tanto la OMS como investigadores de diferentes países han pedido paciencia antes de sacar conclusiones apresuradas.

📌📖 ¿Qué dice Sudáfrica? El anuncio de la nueva variante provocó una reacción en cadena de varias naciones europeas, en EE. UU. o en Filipinas, que, en pocas horas, decidieron prohibir la llegada a su territorio de viajeros procedentes de esa región del continente africano.

“Es totalmente lamentable, desgraciado e incluso triste que países africanos hayan impuesto restricciones de viaje” declaró el portavoz del ministerio de Exteriores, Clayson Monyela, en rueda de prensa. Angola, isla Mauricio, Ruanda y Seychelles interrumpieron los vuelos procedentes de Sudáfrica. El país teme que esas prohibiciones globales tengan consecuencias para su economía y en particular para su turismo.

Ahora sí, le contamos cuáles son algunos de los países que establecieron nuevas restricciones en América Latina:

Cuba

A partir del 4 de diciembre, Cuba exigirá una prueba PCR negativa y aplicará la cuarentena obligatoria por siete días a los viajeros procedentes de Sudáfrica, Lesoto, Botsuana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia, Malawi y Esuatini ante la nueva variante del coronavirus, entre otras medidas.

“Las personas que vengan de esos países africanos deben presentar a su llegada un esquema de vacunación completo, el resultado negativo de un PCR-RT realizado máximo 72 horas previo al viaje y se les aplicará otra prueba de ese tipo aquí”, precisó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

La nota de prensa del Minsap agrega que, en el caso de la cuarentena, los gastos de alojamiento y transporte los asumirá el viajero. A estos se les realizará una prueba PCR al sexto día y, de ser negativo, podrán terminar la cuarentena al séptimo día.

Chile

Las autoridades sanitarias de Chile anunciaron este lunes que prohibirán a partir del 1° de diciembre el ingreso viajeros que provengan de siete países del sur de África. Los afectados por la restricción serán todos los extranjeros no residentes que hayan estado en Sudáfrica, Zimbabue, Namibia, Botsuana, Lesoto, Esuatini y Mozambique en los 14 días anteriores a su viaje a Chile.

También se descarta la apertura de las fronteras terrestres que estaba planeada para el próximo 1° de diciembre, confirmó el subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac. El resto de extranjeros podrán ingresar en caso de haber completado su pauta de vacunación a través de los cuatro aeropuertos que se habilitaron el pasado octubre, ubicados en Santiago y en las localidades de Iquique y Antofagasta (al norte) y Punta Arenas (en el extremo sur).

Perú

Pese a que actualmente Perú no tiene conexiones aéreas regulares con Sudáfrica, la suspensión se prorrogará hasta el 31 de diciembre, según anticipó este sábado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Perú tiene suspendido cualquier vuelo con Sudáfrica desde marzo de 2021, tras la aparición de la variante beta, que también se volvió de preocupación a nivel global. La suspensión de vuelos vigente desde marzo se ha ido prorrogando periódicamente desde entonces por periodos de 15 o 30 días hasta la actualidad.

Este sábado el Ejecutivo peruano también actualizó sus requisitos de ingreso al país para los viajeros procedentes del extranjero, quienes deberán presentar un certificado de vacunación completa recibida 14 días antes del vuelo o, de lo contrario, una PCR negativa realizada como máximo 72 horas antes del viaje.

Guatemala

El ministerio de Salud de Guatemala anunció este lunes nuevas restricciones a los pasajeros procedentes de ocho países africanos. Se limitará el ingreso a los extranjeros cuya procedencia original en los últimos 14 días sea de Sudáfrica, Namibia, Botswana, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, Esuatini y Egipto.

La medida no aplicará para los extranjeros con residencia permanente en Guatemala, personas del cuerpo diplomático y tripulación aérea. Sin embargo, sí deberán permanecer en cuarentena obligatoria por 10 días.

Brasil

El gobierno brasileño anunció que a partir de este lunes se cierran las fronteras aéreas a seis países de África para evitar la propagación de la nueva variante de coronavirus. “Vamos a resguardar a los brasileños en esta nueva fase de la pandemia”, indicó en Twitter el jefe de Gabinete, Ciro Nogueira, tras una reunión entre varios ministerios para atender la situación.

Según detalló, la restricción “alcanzará a pasajeros procedentes de” Sudáfrica, Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia y Zimbabue, ubicados en el sur del continente. El ministro de Salud, Marcelo Queiroga, indicó en un tuit que “la medida fue necesaria para que la nueva variante de coronavirus no cause un impacto grave en Brasil”.

Con información de Efe y Afp*