Tras la aparición de la variante ómicron del COVID-19, y luego del anuncio de EE. UU. de cerrar fronteras a los viajeros procedentes de ocho países del sur de África, el presidente Joe Biden intentó tranquilizar a la nación, y sostuvo que desde su gobierno están actuando rápidamente para intentar contener la amenaza.

“El grado de propagación tiene un impacto sobre la necesidad o no de restricciones de viaje. Pero no anticipo eso en este momento”, sostuvo el mandatario. “Ómicron es un motivo de preocupación, no de pánico”, agregó.

👀🌎📄 ¿Ya estás enterado de las últimas noticias en el mundo? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Y es que tras detectar nuevos casos de la variante en algunos países, los gobiernos empezaron a establecer restricciones de viaje y muchos más han echado para atrás la reapertura de fronteras, pese a que probablemente pasará una semana, posiblemente dos, antes de que los expertos sepan más sobre la nueva variante, según se lee en una publicación del New York Times.

Se espera que Biden visite los Institutos Nacionales de Salud (NIH) este jueves para trazar una hoja de ruta sobre el manejo de la pandemia en EE. UU.. “Vamos a delinear una estrategia de cómo vamos a luchar contra Covid este invierno, no con cierres sino con vacunas, refuerzos, pruebas y más”, sostuvo el mandatario.

Le puede interesar: Más países imponen restricciones de viaje por variante ómicron del covid-19

Ante la temporada de fiestas de fin de año, el mandatario pidió a los estadounidenses vacunarse y vacunar a sus hijos o, si es necesario, recibir sus dosis de refuerzo, así como usar mascarillas en espacios cerrados. “Si las personas están vacunadas y usan tapabocas, no hay necesidad de confinamiento”, dijo el presidente. Sobre la eventual obligación de vacunarse o presentar una prueba de detección del virus para tomar vuelos internos en EE. UU., Biden respondió que “en este momento no es una recomendación de la comunidad científica”.

“Hoy tenemos más herramientas para combatir la variante de las teníamos antes”, aseguró, y agregó que su principal asesor médico, Anthony Fauci, esperaba que las vacunas actuales siguieran ofreciendo protección contra el virus.

Ómicron en el mundo

La lista de países donde se ha detectado la variante ómicron sigue creciendo, especialmente en Europa, después de los primeros casos notificados en el sur de África, lo que llevó a muchos estados a suspender los viajes a esta región e instaurar restricciones preventivas. La variante ya llegó a América: Canadá anunció sus dos primeros casos el domingo.

Le puede interesar: Ómicron, una variante de preocupación, según la OMS

Ambos pacientes se encuentran aislados en Ottawa mientras las autoridades de salud pública rastrean sus contactos, dijeron funcionarios del gobierno federal y del gobierno de la provincia de Ontario.

Por otro lado, un hospital de Madrid registró este lunes el primer caso en España de la variante ómicron. “El servicio de microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid comunica la primera confirmación de la variante ómicron en España”, informó el centro en Twitter, precisando que “se trata de un viajero procedente de Sudáfrica”.

La Organización Mundial de la Salud ha incluido a ómicron como una “variante de preocupación”. Sin embargo, aclaró que podría llevar varias semanas saber si hay cambios significativos en la transmisibilidad y la gravedad de los casos de covid con la nueva variante detectada.

Con información de Afp*