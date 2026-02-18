18 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Nueve esquiadores desaparecidos tras avalancha en California
Rescatistas trabajan para encontrar a nueve esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California, golpeado por una fuerte tormenta, informaron las autoridades locales.
