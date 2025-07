Obama le responde a Trump por caso Epstein: sus “afirmaciones son ridículas”

El expresidente Barack Obama (C) llega a la toma de posesión de Donald Trump Foto: EFE - SHAWN THEW / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente demócrata estadounidense Barack Obama (2009-2017) tachó este martes de “ridícula” la afirmación del actual mandatario de EE.UU., el republicano Donald Trump, que lo acusa de “traición” y de liderar una conspiración para deslegitimar su victoria en las elecciones de 2016.

“Estas extrañas afirmaciones son ridículas y un débil intento de desviar la atención”, dijo en un comunicado -enviado a los medios- el portavoz de Obama, Patrick Rodenbush.

Su nota apuntó que, aunque “por respeto a la oficina de la Presidencia”, su gabinete “no suele dignificar con una respuesta las constantes tonterías y desinformación que fluyen de esta Casa Blanca, estas alegaciones son lo suficientemente indignantes como para merecer una”.

Las agencias de Inteligencia de la Administración republicana acusan a funcionarios del mandato de Obama de filtrar declaraciones falsas a medios de comunicación para socavar el Gobierno de Trump en su primer mandato (2017-2021).

Entre esos medios estaría el diario The Washington Post, al que se le habría afirmado que Rusia intentó interferir, a través de medios cibernéticos, en el resultado de los comicios de 2016, que ganó Trump.

“Intentaron manipular las elecciones, los descubrieron y debería haber consecuencias muy severas por ello. Es hora de perseguir a los culpables. A Obama lo pillaron directamente. La gente dice: ‘Oh, ¿sabes? es un grupo de personas. No es un grupo, es Obama. Sus órdenes están escritas. Los papeles están firmados”, aseguró este martes Trump en la Casa Blanca.

Según el líder republicano, los supuestos conspiradores pensaron que estarían a salvo de ser expuestos si marcaban todos los documentos como “altamente clasificados”.

“Pues bien, lo altamente clasificado se ha hecho público, y lo que hicieron en 2016 y luego también 2020 es muy criminal”, dijo Trump al repetir las acusaciones -sin pruebas- de que le fue robada la victoria en las presidenciales de 2020, donde perdió frente al demócrata Joe Biden (2021-2025).

Según Trump, el escándalo que liga a Obama con esa supuesta conspiración que intentó vincularlo a él mismo con las maniobras del Kremlin es la “cacería de brujas” de la que la prensa debería estar hablando, en lugar de alargar la polémica por el caso del magnate Jeffrey Epstein, quien falleció en una celda en 2019 acusado de tráfico sexual de menores.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com