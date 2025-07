Obispo de EE. UU. excusa a creyentes de ir a misa por temor a redadas migratorias

La gente se reúne para una manifestación luego de un incidente en el que agentes de ICE irrumpieron en un automóvil para detener a un hombre. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El obispo Alberto Rojas de la Diócesis de San Bernardino, en California, excusó este miércoles a los migrantes católicos de su obligación de asistir a misa al denunciar el “temor” a las redadas del Servicio de Inmigración y Control Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El sacerdote, crítico de la política migratoria del presidente Donald Trump, publicó un decreto en el que reconoce “la preocupación” y el “miedo” de “muchos” fieles sobre asistir a misa en la región, al este de Los Ángeles, por “temor a posible actividad en contra de inmigrantes por parte de las autoridades civiles”.

El decreto se difunde mientras Los Ángeles se mantiene como uno de los principales focos de redadas migratorias desde el 6 de junio, cuando comenzó un operativo federal que desató protestas por la presencia de agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El sacerdote advirtió de que la operación de ICE “puede disuadir a algunos” de “cumplir con la obligación de asistir a misa”, además de señalar que “dicha aprehensión constituye un grave inconveniente que puede perjudicar el bien espiritual” de los feligreses.

“Todos los fieles de la Diócesis de San Bernardino que, debido a un temor real a las actividades de las autoridades migratorias, no puedan asistir a la santa misa los domingos o fiestas de precepto, quedan dispensados de esta obligación, según dispone el Canon 1247, hasta que se revoque o enmiende este decreto”, escribió Rojas.

También indicó que “los párrocos, vicarios parroquiales y otros ministros pastorales deben brindar apoyo compasivo a los afectados por este temor”.

Entre el 6 y el 22 de junio más de 1.600 personas en Los Ángeles quedaron detenidas con fines de deportación, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El miedo de los migrantes se reavivó el lunes, cuando decenas de agentes federales rodearon el Parque MacArthur, en el centro de Los Ángeles, en un despliegue que incluyó helicópteros y vehículos armados, lo que autoridades locales calificaron de una “operación militar” y un “montaje” para generar miedo y caos.

Líderes católicos como Rojas han cuestionado las medidas migratorias de Trump, quien en sus primeros días de mandato ordenó ampliar estas redadas a iglesias, escuelas y hospitales, sitios que antes estaban restringidos.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com