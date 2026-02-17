Ofensiva de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico deja ya 144 muertos: hubo tres nuevos ataques

Pantallazo del video que usó el Comando Sur de Estados Unidos para mostrar la más reciente ofensiva contra narcolanchas en el Pacífico y el Caribe. Foto: Perfil en la red social X de

El Comando Sur de Estados Unidos, a través de la red social X, dio a conocer que el lunes 16 de febrero llevó a cabo tres “ataques letales” contra narcolanchas en aguas del Pacífico y el Caribe. Según registros desde el 2 de septiembre de 2025, la ofensiva de Washington en la región ya deja 144 víctimas mortales.

La información que se conoce indica que los más recientes ataques cinéticos fueron perpetrados contra tres embarcaciones operadas, según los estadounidenses, por organizaciones terroristas designadas: “La inteligencia confirmó que transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”.

Once personas, denominadas por ellos como narcoterroristas, murieron en la ofensiva. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

El Ejército del país norteamericano ha estado atacando barcos en el mar Caribe y en el océano Pacífico oriental, que, según la administración de Donald Trump, están contrabandeando drogas y matando a docenas de personas.

Esto representa un cambio drástico con respecto a las prácticas anteriores, pues la Guardia Costera, con la asistencia de la Armada, tradicionalmente ha tratado el narcotráfico marítimo como un problema de aplicación de la ley, interceptando embarcaciones y arrestando a personas para su procesamiento si las sospechas de cargamento ilícito resultan ser ciertas.

