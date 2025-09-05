Donald Trump renombra Departamento de Defensa, ahora será Departamento de Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios después de firmar órdenes ejecutivas, incluido el cambio de nombre del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra. Foto: EFE - FRANCIS CHUNG / / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, antigua denominación que la cartera recibió desde 1789 y hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, dijo Trump en la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva con la que establece el regreso de la entidad a su antiguo nombre.

El mandatario justificó el cambio, previsto desde hace unas semanas, porque - según advirtió- bajo ese nombre Estados Unidos “obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares” y agregó que su decisión permite “abrazar ese gran linaje”.

Durante la presentación del regreso del Departamento de Guerra, Trump estuvo acompañado por el secretario a cargo de la cartera, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

Momentos después de la firma del cambio, el sitio web del Departamento actualizó su nombre y oficiales del Ejército hicieron el cambio de las letras del letrero del muro de la fachada del Pentágono para colocar el título de: “Departamento de Guerra”, en lugar de Defensa.

Hegseth insistió en que “no se trata solo de cambiar el nombre, se trata de restaurar el espíritu guerrero” del Ejército de EE.UU..

Caine por su parte, prometió a Trump que “el Departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables”.

“Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”, agregó.

La idea de restaurar el “Departamento de Guerra” fue mencionada por primera vez por la Administración en marzo pasado, cuando Pete Hegsth sacó a relucir el tema pero sin detallar si la iniciativa implicaría cambios estructurales en el funcionamiento del Pentágono.

El Departamento de Guerra fue el nombre oficial de la institución militar estadounidense hasta 1947, cuando se reformó y pasó a llamarse Departamento de Defensa como parte de una estrategia más diplomática durante la Guerra Fría.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com