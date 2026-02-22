Ola de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”, uno de los capos más buscados

Un miembro de la Guardia Nacional se encuentra cerca de un autobús incendiado por grupos del crimen organizado, en respuesta a un operativo en Jalisco para detener a un objetivo de seguridad prioritario. Foto: AFP - ULISES RUIZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una ola de violencia se ha desatado en México tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación, abatido este domingo por el Ejército de ese país en un operativo en Tapalpa (Jalisco).

La prensa local reportaba sobre enfrentamientos y bloqueos en al menos 13 estados, si bien el epicentro de la violencia ha sido el estado de Jalisco, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara.

Bloqueos violentos, quema de vehículos y de negocios, con impacto en servicios como el transporte terrestre, vuelos y la operación portuaria, entre otros, forman parte del balance de la jornada.

Según la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, “existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma”.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma.



Las redes… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

Entretanto, a los ciudadanos, principalmente en el sur del estado, se les ha pedido no salir de sus viviendas. El lunes, ordenó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, no habrá clases presenciales.

En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado; en unos momentos más @SecEducacionJal ampliará la información. — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

La agencia Reuters informó que las aerolíneas norteamericanas United y Air Canada suspendieron sus vuelos al turístico destino de Puerto Vallarta (en Jalisco).

“Debido a situaciones imprevistas en las rutas cercanas al aeropuerto, recomendamos tomar precauciones al planificar su llegada. Además, recomendamos consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo para evitar inconvenientes”, publicó el aeropuerto de la ciudad.

🚨Pasajeros del #AeropuertoDePuertoVallarta:



Debido a situaciones imprevistas en las rutas cercanas al aeropuerto, recomendamos tomar precauciones al planificar su llegada.



Además, recomendamos consultar con su aerolínea el estatus de su vuelo para evitar inconvenientes. pic.twitter.com/A8m7TS4XeC — Puerto Vallarta International Airport. IATA: PVR (@VallartaAirport) February 22, 2026

El gobierno de Zapopan (Jalisco), por su parte, informó sobre “el cierre temporal de los espacios públicos administrados por el municipio como mercados, unidades deportivas y recaudadoras durante el transcurso del día”. La medida se mantendrá, al menos, hasta el lunes.

Derivado de los acontecimientos dados a conocer por el Gobiernos Federal y Estatal y con el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de la población, el Gobierno de Zapopan informa el cierre temporal de los espacios públicos administrados por el municipio como mercados,… — Gobierno de Zapopan (@ZapopanGob) February 22, 2026

Michoacán es otra de las jurisdicciones afectadas por los actos violentos. Según el diario La Jornada, “al menos 13 municipios registran bloqueos carreteros con vehículos incendiados, a manos de presuntos sicarios que se sumaron a los actos violentos que registra el colindante de Jalisco”.

Puebla, Colima, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Oaxaca y Veracruz están entre los estados afectados por los hechos delictivos.

Sobre las 3 de la tarde, el Gabinete de Seguridad de México informó que en el estado de Jalisco, se registraban 21 bloqueos activos en carreteras.

“Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya han sido desactivados. Las acciones continúan de manera coordinada para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población”.

¿Quién era alias Mencho?

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por él.

Es uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

En el operativo de este domingo, llevado a cabo en Tapalpa (Jalisco), al menos otros siete integrantes del cartel perdieron la vida.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com