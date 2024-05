ONG denuncia que la app móvil de asilo para EE. UU. estaría ayudando al crimen

La aplicación solo ofrece 1.450 citas al día, cuando las llegadas a la frontera promediaron 7.240 al día entre mayo de 2023 y enero de 2024, según The Guardian. Foto: EFE - Abraham Pineda Jácome

Según un informe de Human Rights Watch (HRW) la aplicación para teléfonos móviles del gobierno estadounidense CBP One, que es casi obligatoria para los solicitantes de asilo, estaría “exponiendo de manera deliberada a los migrantes a sufrir persecución a manos de cárteles”, señaló Ari Sawyer, quien investiga sobre temas de la frontera estadounidense para Human Rights Watch.

En el informe de 68 páginas -elaborado a partir de entrevistas con 128 solicitantes, 13 trabajadores de albergues, 8 proveedores de servicios para migrantes, funcionarios del gobierno mexicano y trabajadores de derechos humanos-, se concluyó que los gobiernos de Joe Biden, en Estados Unidos, y Andrés Manuel López Obrador, en México, están “dosificando” la cantidad de solicitantes de asilo procesados en los puertos de ingreso en México cada día. Esto provocaría que la gente recurra a pagar a grupos de trata de personas para que los ayuden a cruzar la frontera.

La aplicación CBP One se convirtió en un requisito para los solicitantes de asilo en mayo de 2023, cuando Estados Unidos se preparaba para levantar el Título 42, una restricción a la inmigración de la era de la pandemia, y anticipaba un fuerte aumento de las llegadas a la frontera.

Según el informe, el uso casi exclusivo de la aplicación CBP One para procesar a solicitantes de asilo “implica obstáculos adicionales al acceso para quienes buscan obtener asilo, en particular para determinados grupos”. Por ejemplo, aquellos que no tienen teléfonos celulares, que no tiene suficiente memoria en sus dispositivos para mantener la aplicación, que no pueden pagar los datos que necesitan para usarla o que no tienen acceso a wifi.

Asimismo, casi todos los solicitantes de asilo con quienes dialogó Human Rights Watch refirieron tener inconvenientes para usar CBP One o acceder a la aplicación. Para algunos, la aplicación resultaba particularmente difícil de usar debido a factores de identidad como su raza, grado alfabetización digital, capacidad de lectoescritura, idioma, edad, condición de persona LGBT o discapacidad.

Esta regla del gobierno de Biden, similar a las políticas de Donald Trump, establece que quienes solicitan asilo deben tener una cita agendada por CBP One. “Los solicitantes de asilo que se presenten en la frontera sin haber concertado una cita, y que no puedan demostrar que solicitaron y se les negó asilo en otro país en su ruta hacia EE. UU. ni determinadas circunstancias especiales difíciles de probar, se enfrentan a una “expulsión acelerada reforzada” a México o a su país de origen sin que les asistan las garantías de debido proceso”, agregó el informe.

Humans Rigths Watch aseguró que tanto cárteles como funcionarios gubernamentales corruptos se benefician de las políticas que mantienen a los migrantes no mexicanos en México durante largos períodos. “Como resultado de estas políticas, los cárteles han ampliado su modelo de negocios, que ahora incluye la extorsión de familiares o amigos de migrantes secuestrados que viven en Estados Unidos”.

“Un sistema de citas instrumentado a través de una aplicación genera una ilusión de orden e imparcialidad, pero en verdad CBP One pone a las personas en peligro y supone más ganancias y poder para los cárteles delictivos”, concluyó Sawyer. “Estados Unidos y México pueden y deben hacer mucho más”, agregó.

Nueva estrategia de Biden y López Obrador

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, acordaron, durante una llamada telefónica el 28 de abril, implementar medidas inmediatas para reducir de forma drástica los cruces irregulares de migrantes en la frontera común y “al mismo tiempo proteger los derechos humanos”.

Según un comunicado conjunto, los dos mandatarios también se comprometieron a “promover iniciativas para abordar las causas fundamentales de la migración” en el continente y coincidieron en que “aumentar la prosperidad y la seguridad” regional es de vital importancia para abordar a largo plazo la crisis migratoria.

La Administración de Joe Biden, que no ha detallado cuáles son estas “medidas inmediatas”, presionó a finales del año pasado a México para que endureciera los operativos para interrumpir las rutas que los migrantes emprenden hacia el norte, especialmente sobre trenes de carga, después de que se registraran cifras récord de cruces fronterizos.

La llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos se redujo durante enero y febrero, algo que funcionarios estadounidenses y expertos atribuyen a las medidas restrictivas impuestas por México.

Sin embargo, no queda claro si esta tendencia se sostendrá: justo la semana pasada, más de 1.000 migrantes llegaron a bordo del tren de carga conocido como ‘La Bestia’ a Ciudad Juárez (Chihuahua), al norte de México, fronteriza con El Paso (Texas).

La tensión entre Estados Unidos y México por la migración fronteriza ha aumentado en medio de las campañas de las elecciones presidenciales que ambos países celebran este año.

