ONG en México denunció que Sheinbaum “eliminó” inmuebles de su declaración

La ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció que la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, eliminó cuatro propiedades de su declaración patrimonial desde que fue jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023). Según el reporte, ahora afirma no tener nada e, incluso, en el primer debate presidencial dijo que vive en una casa rentada.

“El patrimonio de Claudia Sheinbaum se esfumó, pues de dos casas y dos departamentos que reportó en su declaración de bienes cuando inició la jefatura de Gobierno, ahora afirma no tener nada e, incluso, en el primer debate presidencial dijo que vive en una casa rentada”, indicó MCCI.

La investigación, firmada por Verónica Ayala de MCCI, revisó documentos de los inmuebles que estaban a nombre de la candidata, quien causó polémica en el debate presidencial del 7 de abril por afirmar que no tiene propiedad y solo alquila una casa.

“Yo vivo en un departamento en el que pago renta. Ella (la candidata opositora Xóchitl Gálvez) vive en un departamento del cártel inmobiliario (un grupo de políticos acusados de corrupción en bienes raíces)”, expresó entonces.

MCCI encontró que, en diciembre de 2018, tras asumir la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Sheinbaum reportó que poseía dos apartamentos en Coyoacán, demarcación interna de la capital, uno valuado en 400.000 pesos (US$23.364,4 al tipo de cambio actual) y otro valorado en 1,8 millones de pesos (US$105.140,2).

Asimismo, reportó una casa en Cuernavaca, en el vecino estado de Morelos, cuya propiedad estaba a nombre de su hijo y que se construyó entre 2002 y 2005.

Además, informó de una casa en Tlalpan, donde ella fue alcaldesa entre 2015 y 2018, que se construyó entre 1985 y 1988 y que también era propiedad de su entonces esposo, Carlos Ímaz, político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) del que se divorció en 2016.

Ahora “Sheinbaum refirió que ya no tenía ese patrimonio. En el apartado de inmuebles de la declaración patrimonial que presentó en 2023 anotó la palabra ‘Ninguno’”, informó MCCI.

De los bienes declarados antes por Sheinbaum y ahora no, MCCI verificó que la casa en Tlapan y uno de los apartamentos en Coyoacán quedaron escriturados a nombre de la hija de la candidata.

Mientras que la casa en Morelos quedó a nombre de su hijo Rodrigo y en el segundo apartamento en Coyoacán, la organización “no localizó antecedentes registrales, por lo que no fue posible determinar a nombre de quién está inscrito actualmente en el Registro de la Propiedad”.

La asociación descubrió Sheinbaum no reporta propiedades en su declaración desde 2021, pero argumentó que “eso no significa necesariamente que no posea bienes” porque el documento permite ocultar las propiedades “declaradas a nombre de la pareja, dependientes económicos y/o terceros o que no sea en copropiedad con el declarante”.

Otras polémicas de la candidata Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo es la candidata del partido oficialista Morena a la presidencia de México. Fue jefa de Gobierno de Ciudad de México (2018-2023) y en junio del año pasado dejó el cargo para competir por la presidencia del país. También fue alcaldesa de Tlalpan (2015-2017) y se ha visto envuelta en varias polémicas que han marcado la conversación en su campaña electoral.

Los accidentes en el Metro

Durante su gobierno, Claudia Sheinbaum tuvo que responder por las investigaciones de varios accidentes así como a cuestionamientos por el mantenimiento. La mayor emergencia ocurrió el 3 de mayo de 2021, cuando murieron 26 personas por el derrumbe de una parte del tramo elevado de la Línea 12, que conecta Tláhuac con Mixcoac. Investigación que aún está en curso contra exfuncionarios de administraciones pasadas a Sheinbaum.

El 7 de enero de 2023, se reportó otro accidente por dos trenes que chocaron entre las estaciones Potrero y La Raza de la Línea 3. Una joven murió y al menos 106 personas quedaron lesionadas, reportó el Gobierno de Ciudad de México, según CNN.

La candidata Sheinbaum fue blanco de críticas no por tener la culpa del accidente, sino porque al momento del hecho no se encontraba en la ciudad sino en Morelia, Michoacán, donde daría una conferencia ese mismo día.

En su momento, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, señaló en un comunicado que “es indignante e inaceptable que la Ciudad de México se esté cayendo a pedazos mientras la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, está en precampaña por toda la República”.

Pelea con el fiscal de Morelos

Cuando era jefa de Gobierno de la capital, Sheinbaum se enfrentó con el entonces fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por el feminicidio de Ariadna Fernanda López.

La pelea se dio por los análisis forenses que se realizaron en Morelos y en Ciudad de México. Respectivamente, uno decía que López murió por broncoaspiración secundaria por intoxicación etílica y el otro concluyó que la joven murió por un trauma múltiple.

Ante la discrepancia en los resultados de las autopsias, intervino la Fiscalía General de la República (FGR) en enero de 2023, concluyendo que, Ariadna López murió por un golpe en la cabeza, en coincidencia con la Fiscalía de Ciudad de México.

Sheinbaum acusó al fiscal Carmona de tratar de ocultar el feminicidio de Ariadna por “presuntos vínculos” con el presunto feminicida. Denuncia que mantuvo en otros escenarios.

La pelea con las feministas

Durante su administración, en 2020, Sheinbaum ordenó retirar la estatua de Cristóbal Colón de una de las glorietas del Paseo de la Reforma, una de las avenidas insignia de la Ciudad de México, para poner una réplica de la joven de Amajac hallada en Los Naranjos, Veracruz. Su objetivo era reivindicar a las mujeres y, en especial, a las mujeres indígenas.

No obstante, algunos colectivos feministas colocaron la figura de una niña en la glorieta y pidieron que se llamara “Glorieta de las mujeres que luchan”.

En un evento en Michoacán, en marzo de 2023, según CNN, Sheinbaum dijo que las mujeres que no quieren que se coloque la joven de Amajac “en el fondo son profundamente racistas y clasistas”.

Días después el colectivo feminista le exigió a la jefa de Gobierno una disculpa pública, pues “sus palabras son graves porque está atacando y revictimizándonos, su conducta es inaceptable”.

Sheinbaum dijo que sus palabras fueron malinterpretadas e invitó a las feministas a un diálogo que no tuvo frutos.

En junio de 2023, luego que Sheinbaum anunció que dejaba la alcaldía, el mismo colectivo publicó un comunicado diciendo: “Ganó la dignidad porque no pudieron callar nuestra voz”.

