ONU alerta sobre riesgos de “ansiedad demográfica” para la democracia, ¿por qué?

La familia humana ha alcanzado la cifra de 8.000 millones, un hito que nos recuerda la infinidad de posibilidades que el mundo nos ofrece. Foto: OIM/Gema Cortés

En el mundo actual vivimos entre constantes inquietudes e incertidumbres y es fácil pensar y asegurar que las dificultades por las que atraviesa la humanidad, como el cambio climático, las turbulencias económicas, los conflictos e, incluso, el COVID-19, son culpa de las dinámicas demográficas, nos han conducido a una encrucijada en la que, la amenaza de un futuro peor para la humanidad, parece igual de factible que la promesa de uno mejor.

La ONU alertó sobre un fenómeno generalizado, “la ansiedad demográfica” y la define como el “miedo, ya sea fundado o infundado, que nace del tamaño de la población, del cambio demográfico, de la composición de la población o de las tasas de fecundidad”.

Algunas voces culpan la escasez de recursos y los conflictos sociales a que la población es “demasiado alta”, mientras que otras temen que el declive de las tasas de natalidad se traduzca en una Tierra deshabitada donde la población sea “demasiado baja” como para que la vida tal y como la conocemos siga su curso.

Le puede interesar: Ocho mitos sobre un mundo de 8 mil millones de habitantes

Una encuesta realizada en el marco de la construcción del informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023 realizada en ocho países, concluyó que las personas que habían estado expuestas a noticias o conversaciones sobre la población mundial eran las más propensas a opinar que ésta es demasiado alta.

Los gobiernos intentan influir en las tasas de fecundidad para aumentar, reducir o mantener las cifras que consideran correctas, según la orilla política desde donde se ubiquen, basados justamente en relatos simplistas, pero siguen dejando de lado los derechos y libertades de las mujeres.

📢🌎 Estado de la Población Mundial 2023:



✅ Empoderar a la mujer para que cumpla sus objetivos reproductivos personales



✅ Proteger los derechos sexuales y reproductivos



❌ No interferir en las tasas de fecundidad



Informa @unfpa_lac https://t.co/mSgGAGSGQC pic.twitter.com/6O9AqTKjhg — Noticias ONU (@NoticiasONU) April 19, 2023

En efecto, el planeta se enfrenta a graves problemas económicos y medioambientales, pero diseñar políticas para imponer un aumento o descenso demográfico no genera las consecuencias deseadas y, por el contrario, anula la capacidad de acción de la población. La historia nos ha demostrado que este tipo de pensamientos pueden resultar en eugenesia y genocidios.

En este sentido, el documento exhorta a las autoridades a facultar a la población para que cumpla sus objetivos reproductivos individuales, en lugar de instaurar medidas con la intención de influir en las decisiones de los hombres y mujeres.

Además, señala que es erróneo culpar del cambio climático a la fecundidad. De 8.000 millones de personas, en torno a 5.500 millones no ganan lo suficiente, unos 10 dólares al día, como para incidir de forma notable en las emisiones de dióxido de carbono.

La respuesta de la ONU: “8.000 millones de vidas, infinitas posibilidades”

Con la campaña “8.000 millones de vidas, infinitas posibilidades” la ONU busca llevar el mensaje de que las mujeres no son máquinas de reproducción, se debe empoderar a la humanidad para que tener una familia y el futuro que escojamos esté a nuestro alcance donde hay 8 mil millones de personas debe haber 8 mil millones de oportunidades.

Aun así, pese a la frecuencia con la que se vaticina el colapso de la sociedad, la historia nos demuestra que la humanidad no solo es capaz de sobrevivir a los cambios demográficos, sino que prospera gracias a ellos.

Esto no significa que las tendencias demográficas no sean importantes. Por el contrario, y precisamente porque revisten tanta importancia, no podemos quedarnos estancados en relatos simplistas que giran en torno a una población “demasiado alta” o “demasiado baja”.

Estos relatos también presentan las tasas de fecundidad como un problema pendiente de solucionar, lo que reduce el cuerpo de las mujeres a un campo de batalla político y niega a la mitad de la humanidad su derecho a la autonomía corporal.

Más noticias de Mundo EE. UU., donde timbrar en una dirección equivocada puede llevar a que te disparen Ralph Paul Yarl, un joven afroamericano de 16 años que sueña con estudiar ingeniería química, fue herido de gravedad el pasado 13 de abril, luego de presentarse por error a la puerta equivocada. No es el único caso. Leer más EE. UU., donde timbrar en una dirección equivocada puede llevar a que te disparen

¿Qué nos deparará el futuro? Informe sobre el Estado de la Población mundial 2023

Según el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas 2023 plantea que nos estamos haciendo las preguntas equivocadas al cuestionar y tratar de encontrar el número perfecto del equilibrio de la población mundial, lo que hace que los derechos de las mujeres y niñas queden relegados a las decisiones de los gobiernos que intentan controlar las tasas de fecundidad, convirtiendo el cuerpo de las mujeres en campos de batallas políticas, dejando de lado los derechos y libertades de las mujeres, e incluso de los hombres, al condicionar sus deseos sobre tener o no hijos.

¿Cómo luchamos contra el alarmismo que suscita la demografía y defendemos los derechos y libertades reproductivas para nuestro FUTURO? es la pregunta correcta que deben hacerse los tomadores de decisiones en torno a los temas que deparan nuestro futuro.

Haciendo uso de la inteligencia artificial la UNFPA diseñó un espacio interactivo que permite crear escenarios que nos llevan a entender que pasa cuando determinados pensamientos e ideas generalizadas se convierten en políticas públicas u los riesgos que estos traen para las democracias y las libertades humanas.

Más noticias de Mundo Los opositores venezolanos que no asistirían a la cumbre convocada por Petro Juan Guaidó y María Corina Machado son algunas de las voces opositoras que han sido críticas frente a la postura de Gustavo Petro sobre Venezuela. Leer más Los opositores venezolanos que no asistirían a la cumbre convocada por Petro

Las perspectivas sobre el futuro de la humanidad

En la página web que presenta tanto el informe como la campaña, encontrará una herramienta interactiva que permite visualizar los problemas que traen para las personas los pensamientos alarmisas que nos generan la “ansiedad demográfica.

Con tres cajas que posibilitan los escenarios futuros. Las opciones son: Elegir, escoja entre “una familia”, “una joven” y “una persona de edad”; En, decida entre “un mundo que teme que la población es demasiado alta”, “un mundo que teme que la población es baja” y “un mundo que prioriza los derechos, no las cifras”; y por último, Con un estilo, “futurista”, “realista moderno” o “surrealsita”

De cada caja deberá escoger una opción para recrear la perspectiva sugerida. Hicimos el ejercicio con algunos escenarios y esto nos arrojó.

Perspectiva de una familia, en un mundo que...

Teme que la población se demasiado alta puede toparse con obstáculos normativos o sanciones por tener más hijos. Teme que la población sea “demasiado baja”, una familia puede verse forzada a que uno de los progenitores migre a otro país en busca de oportunidades. Antepone los derechos a las cifras, una familia se sentirá cómoda y aceptada independientemente de su tamaño y composición.

Perspectiva de una joven, en un mundo que...

Teme que la población sea “demasiado alta”, una joven puede sentirse obligada a utilizar métodos anticonceptivos que no desee. Teme que la población sea “demasiado baja”, una joven puede sufrir dificultades para acceder a los servicios de anticoncepción. Antepone los derechos a las cifras, una joven se sentirá empoderada para tomar sus propias decisiones reproductivas.

Perspectiva de una persona de edad, en un mundo que...