Otra polémica en Venezuela: Tribunal Supremo elegirá a rectores electorales

El Tribunal Supremo de Venezuela anuló la semana pasada la junta directiva de la Asamblea Nacional que encabeza Juan Guaidó; este viernes dijo que ante la inacción del Parlamento elegirá los rectores electorales, claves si se quiere resolver la crisis en las urnas.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció este viernes que elegirá a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante la negativa de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) a realizar esta gestión, que por ley le corresponde y por lo que fue declarada en desacato. La Sala Constitucional del TSJ "admitió de mero derecho y declaró la omisión inconstitucional por parte de la Asamblea Nacional en desacato, en la designación de los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE)", informó el ente judicial. Ante la negativa de la AN, se dictó una sentencia en la que se declara a la Sala Constitucional "se declaró competente para conocer y resolver la demanda", es decir, abre la puerta para que sea el TSJ quien elija a los nuevos rectores del CNE.

La AN eligió a principios de marzo, cuando era liderada por la directiva del opositor Juan Guaidó, un comité de postulaciones -compuesto por opositores y chavistas- para elegir a los nuevos rectores, pero no ha presentado su lista de candidatos. La ausencia de una lista y la inacción de la AN provocaron que se admitiera a trámite un recurso presentado ante el TSJ por un grupo de opositores disidentes de la mayoría de Guaidó, con el objetivo de que la institución judicial eligiera a los nuevos rectores.

La renovación de los cargos del CNE es una de las peticiones que hace la oposición para poder realizar elecciones, precisamente en un año en el que se prevé que haya comicios para elegir un nuevo Parlamento. El TSJ autorizó al CNE a tomar decisiones en materia electoral tras eliminar la aplicación de algunos artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales no detallados en la información brindada por la órgano supremo. Asimismo, ordenó al ente electoral a adecuar la normativa para elegir a los diputados indígenas.

Asamblea anulada

El TSJ declaró la semana pasada nula la junta directiva de Guaidó, renovada en enero pasado, y en su lugar reconoció la delegación liderada por Luis Parra, un disidente de la oposición venezolana. El fallo también establece que cualquier persona pública o privada "que preste o ceda espacio" para la instalación de un parlamento paralelo o virtual "será considerado en desacato, y cualquier acto ejercido como tal es nulo".

El TSJ aseguró que la directiva encabezada por Parra, cuya legitimidad es cuestionada por la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional, no cometió ninguna “actuación fuera del marco de la competencia constitucional” en su polémica elección, celebrada el pasado 5 de enero.

Parra fue investido como jefe de la Cámara en una accidentada sesión que no contempló ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas.