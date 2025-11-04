Otro ataque de EE. UU. a barco cerca de Colombia: van 17 y 66 personas asesinadas

Escucha este artículo
El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó este martes un nuevo ataque contra “un buque” que supuestamente estaba operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental y confirman dos presuntos narcotraficantes muertos.
“Localizaremos y destruiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos”, dijo el secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, al confirmar el nuevo ataque.
Con este nuevo bombardeo suman más de una quincena de ataques letales y más de 60 muertos desde que Estados Unidos desplegó fuerzas del Comando Sur cerca de las costas de Venezuela en el Caribe y más recientemente en el Pacífico Oriental cerca de Colombia.
A finales de la semana pasada, diferentes medios estadounidenses reportaron que el Pentágono se preparaba para posibles ataques a objetivos terrestres, luego de que el presidente Donald Trump asegurara que el tráfico por mar ha sido “controlado”.
