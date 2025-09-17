¿Otro castigado? Suspenden show Jimmy Kimmel por comentar muerte de Charlie Kirk

El presentador de televisión estadounidense Jimmy Kimmel llega para "Una velada con Jimmy Kimmel" en el Hotel Roosevelt de Hollywood. Foto: AFP - CHRIS DELMAS

Tras aproximadamente 60 despidos en la última semana por comentarios en redes sociales y medios de comunicación sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, otro de los afectados es el presentador estadounidense Jimmy Kimmel, cuyo late show, al aire desde 2003, fue suspendido de forma indefinida por la cadena ABC, según informaron este miércoles.

“Nexstar se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”, afirmó el comunicado.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk?

El lunes, al aire, Kimmel criticó cómo el movimiento MAGA, seguidores de Donald Trump, buscaba sacar rédito político del asesinato, ocurrido en Utah la semana anterior, y habló sobre el presunto asesino.

“La pandilla MAGA está intentando desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacar rédito político de ello”, afirmó.

Ya durante la semana, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, había avisado que “tomaría medidas” contra ABC y Disney por los comentarios de Kimmel. Para junio, el show tuvo, según el portal LateNighter, unos 1,777,000 espectadores mensuales en promedio.

Nexstar Media, cadena de numeroso alcance en Estados Unidos, había anunciado que no seguiría retransmitiendo el programa por los comentarios del presentador.

Ya en agosto Kimmel había anunciado que adquiría la nacionalidad italiana como rechazo al “mal” gobierno de Donald Trump. “Sí, obtuve la ciudadanía italiana (...) Lo que está pasando es tan malo como pensaste que iba a ser. Es mucho peor; es simplemente increíble. Siento que probablemente sea incluso peor de lo que a él mismo le gustaría que fuera”, afirmó en un podcast de la comediante Sarah Silverman.

Karen Attiah, columnista por más de 11 años en The Washington Post, anunció que fue despedida tras comentar la muerte de Kirk y parafrasear uno de sus discursos.

“Esa fue mi única referencia a Kirk (...) y sin embargo, el Post tildó mis publicaciones de ‘inaceptables’”, afirmó.

Es el segundo gran cambio de los late shows, populares en Estados Unidos, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Ya CBS había anunciado que cancelaría en mayo de 2026 el programa de Stephen Colbert alegando problemas financieros. Sin embargo, días atrás, Colbert había criticado que Paramount, subsidiaria de CBS, llegara a un acuerdo US$16 millones con Donald Trump, para resolver una demanda relacionada con una entrevista de 60 Minutes.

Trump celebró el fin del programa en Truth Social. Mientras tanto, Colbert ganó el Premio Emmy 2025 a mejor programa de entrevistas y fue ovacionado durante la gala de premiación.

