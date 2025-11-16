“Pacífica” y en “paz”: dice la OEA sobre jornada de votaciones en Ecuador

El jefe de misión de la OEA, Nicolás Albertoni (d), realiza un recorrido por un colegio para verificar que el proceso de referéndum y consulta popular se desarrolle con normalidad. Foto: EFE - Gianna Benalcazar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El jefe de la misión de observación electoral en Ecuador de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Nicolás Albertoni, declaró que el referéndum que se celebra este domingo en el país andino se desarrolla de forma “pacífica” y en “paz”.

Albertoni realizó un recorrido por las mesas de votación ubicadas en el colegio Manuel Córdova Galarza, de Quito, y señaló a periodistas que la ausencia de incidentes de relevancias “es una buena señal”.

“Esperamos que sigan saliendo todos los votantes de forma segura, tranquila y en paz”, continuó el jefe de la misión, integrada en esta ocasión por 16 especialistas de seis países.

No obstante, Albertoni mencionó el incidente ocurrido en la provincia costera de Esmeraldas, donde un presidente de junta fue detenido por sustraer cuatro papeletas. Matizó que fue un caso específico y que fue resuelto por las autoridades.

El uruguayo destacó que, desde su llegada a Ecuador el pasado 10 de noviembre, él y su equipo se reunieron con diferentes organizaciones políticas, sociales y miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que los próximos días se presentará un informe preliminar sobre el desarrollo del referéndum.

La normalidad de la jornada también fue destacada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, quien además explicó que el 41,39 % del electorado ya había entregado su papeleta cuando faltaban cuatro horas para el cierre de las mesas electorales a las 17:00 hora local (22:00 GMT).

Además, también decidirán si desean permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, como ya ocurrió entre 1999 y 2009 en la base de Manta, donde operaban las fuerzas de Estados Unidos hasta que la prohibición impuesta en la Constitución de 2008 les obligó a salir.

Los ecuatorianos también decidirán si desean reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y si quieren suspender la financiación pública a partidos políticos.

El oficialismo focalizó su campaña en el ‘Sí’ y la oposición, con el movimiento correísta Revolución Ciudadana (RC) a la cabeza, lideró la campaña por el ‘No’, junto al movimiento indígena, que entre septiembre y octubre lideró una serie de protestas contra Noboa.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com