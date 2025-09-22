Padres de colombianos presos en Venezuela: “Esto es un secuestro”

Dos papás cuentan lo difícil que ha sido luchar por la libertad de sus hijos, presos del otro lado de la frontera, sin saber mucho sobre cómo están. Desde aquí, les mandan un mensaje de fortaleza y amor, narran los esfuerzos que han hecho para ser escuchados y cuentan que uno de sus principales miedos es que ellos se conviertan “en carne de cañón” en medio de las tensiones de Estados Unidos y Venezuela.