Palabras desde el destierro: a estos nicaragüenses oponerse les costó la libertad

José Alejandro Quintanilla Hernández creció en el seno de una familia sandinista, la cual participó activamente en la insurrección en contra de la dictadura de Somoza. Foto: Carlos Herrera... - Cortesía del diario “El Confidencial” de Nicaragua

Era un día como cualquier otro en la prisión. Ya había pasado el tiempo de la limpieza y la cena. Sorpresivamente les entregaron la ropa de civil y les dijeron “vístanse”. Llegaron con una lista y empezaron a mencionar unos nombres. “Grábense esto: bus número dos, bus número tres, bus número cuatro”. Según eso, los agruparon en varias celdas. “No nos hagan preguntas, nosotros no sabemos nada. Solo los estamos alistando. No hagan mucho ruido”, eran las únicas palabras que escuchaban a su alrededor. De un momento a otro se dirigieron hacia la carretera norte de Managua y llegaron a una pista del aeropuerto. Allí los estaba esperando un comisionado, que les advirtió: “Ustedes están siendo enviados a Estados Unidos de Norteamérica. Van a firmar esta hoja y el que no lo quiera hacer me avisa y se regresa conmigo”. El papel no decía mucho: “Yo (y estaba escrito el nombre de cada uno) acepto viajar a Estados Unidos, tras cumplir todos los requerimientos de ley”. Así los sacaron del país.