Pánico en Times Square (Nueva York) por disparos tras desfile de los Knicks

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) implementó el despliegue de seguridad más grande de su historia para el desfile de los Knicks. Foto: EFE - LAURA BRETT

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Una serie de disparos generó momentos de pánico este jueves en Manhattan, Nueva York, sobre la intersección de la Calle 42 con la Avenida Broadway, un punto neurálgico que a esa hora se encontraba abarrotado por cientos de turistas y donde se han concentrado aficionados que asisten a la Copa del Mundo de la FIFA.

El incidente se registró pocas horas después de que miles de hinchas inundaran las calles en el sur de Manhattan para celebrar el histórico título de la NBA obtenido por los Knicks, un evento que ya había marcado una alta tensión en la seguridad de la ciudad.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) implementó el despliegue de seguridad más grande de su historia para un evento planificado en la ciudad.

Según detalló la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, a CNN, un contingente de más de 10.000 oficiales uniformados, equivalente a casi un tercio de toda la fuerza disponible de la institución, fue distribuido estratégicamente por toda la ciudad.

Este megaoperativo policial superó en volumen a los esquemas tradicionales empleados anualmente para la celebración de Año Nuevo en Times Square o el icónico Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s.

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Imágenes de cámaras de seguridad capturaron el dramático momento en que se escucharon al menos seis detonaciones, lo que provocó que una multitud corriera despavorida buscando refugio en locales comerciales y estaciones de metro.

A pesar de que Times Square cuenta formalmente con la designación legal de “zona libre de armas”, el área ha seguido experimentando reiterados incidentes con armas de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes del NYPD, los videos de vigilancia muestran a dos individuos vistiendo ropa oscura abriendo fuego en la zona. Las autoridades confirmaron que un sospechoso ya fue detenido y que se recuperó un arma de fuego en la escena.

Según el medio The Sun, no se registraron heridos.

Antes del desfile de los Knicks, alertas tempranas advertían explícitamente a las patrullas que agresores extremistas podrían buscar objetivos blandos fuera de la ruta principal del desfile, tales como restaurantes, bares y centros concurridos como Times Square.

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La ciudad ya venía de registrar episodios de violencia civil relacionados con los festejos de los partidos anteriores. Tras la victoria en el quinto juego de la serie final, las celebraciones espontáneas derivaron en caos urbano: 63 personas fueron arrestadas, 10 policías resultaron heridos, cinco autobuses escolares fueron incendiados precisamente en Times Square y un menor de 17 años resultó herido tras recibir un disparo en el pie.

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