Pensó que era IA: Mamdani creyó falsa la foto de Messi con Lamine Yamal

Fotografía realizada por Joan Monfort -colaborador gráfico de AP- de Lionel Messi en 2007 bañando a Lamine Yamal. Foto: EFE - JOAN MONFORT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confesó este jueves que pensaba que la popular fotografía en la que Leo Messi baña a Lamine Yamal cuando este era bebé se trataba de inteligencia artificial (IA).

“Como persona a la que le gusta considerarse experta en tecnología y capaz de distinguir entre una imagen generada por IA y una real, pensé que la foto de Lionel Messi y Lamine Yamal era IA”, comentó Mamdani durante una rueda de prensa.

El demócrata se dijo “emocionado” por el hecho de que este domingo ambos jugadores se enfrentarán en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey durante el partido de la final del Mundial de fútbol, donde lucharán por el título España y Argentina.

“Eso es bastante increíble, así que estoy emocionado. Como diría cualquier político clásico, espero que sea un buen partido”, expresó al respecto.

Al ser preguntado por la selección a la que apoyará durante la final, Mamdani dijo entre risas que todos los equipos a los que ha respaldado “han perdido”: “Tengo la sensación de que, a estas alturas, el que yo elija va a perder”, explicó, sin posicionarse de un lado u otro.

El partido de este domingo tiene lugar más de 18 años después de la icónica foto en la que el argentino baña al español cuando este apenas tenía unos meses de edad, una imagen que se incluyó en un calendario solidario de UNICEF.

La organización recordó hoy en su perfil de X este momento: “Hace más de 18 años, un bebé llamado Lamine Yamal y su mamá Sheila conocieron a Lionel Messi en una sesión de fotos para una recaudación de fondos de UNICEF”.

En su publicación, subrayó que, fuera del campo, tanto Messi como Lamine Yamal “usan sus voces y plataformas como Embajadores de Buena Voluntad de UNICEF para apoyar y abogar por los niños de todo el mundo”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com