Pentágono hará pruebas de testosterona a militares mayores de 30 años: ¿para qué sirven?

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realiza declaraciones antes de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN. Foto: EFE - Olivier Hoslet

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El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció este miércoles que autorizó la realización de pruebas para detectar deficiencia de testosterona en el personal militar mayor de 30 años y así garantizar que los soldados tengan los niveles “adecuados” de la hormona masculina para un mayor rendimiento.

Esta adición a la revisión de salud obligatoria para todos los efectivos estadounidenses se inscribe en la cruzada de Hegseth por restaurar el “más alto estándar masculino” en un Ejército con nuevos requerimientos físicos para evitar soldados “gordos” y “barbudos”.

En un video publicado en X, el secretario indicó que si bien invierten “considerablemente” en sistemas de armas y equipamiento, la “ventaja táctica más decisiva siempre será el combatiente individual”.

“Tenemos el deber sagrado de mantener esa ventaja. Por ello, para cumplir con ese compromiso hoy, autorizo ​​un nuevo programa de detección de deficiencia de testosterona para nuestro personal militar, garantizando que cuenten con los niveles adecuados de esta hormona para rendir al máximo de sus capacidades”, adelantó.

Hegseth recordó que está “científicamente comprobado que, con la edad, los niveles de testosterona suelen disminuir de forma natural” y explicó que “los militares de 30 años o más se someterán a pruebas anuales como parte de su evaluación médica periódica”, mientras que el resto puede optar voluntariamente por realizarse el examen.

“Si se recomienda tratamiento, la terapia de reemplazo de testosterona es totalmente opcional. Esta iniciativa no busca mejorar artificialmente el rendimiento, sino restaurar y optimizar sus capacidades naturales, proteger su longevidad y asegurar que cuenten con la base biológica necesaria para el combate”, aclaró.

La testoterona es la principal hormona sexual masculina y su presencia insuficiente en el cuerpo podría causar fatiga, pérdida del apetito sexual, masa muscular y densidad ósea, además de cambios de humor, falta de concentración y tendencia a la depresión y ansiedad.

Desde su llegada al antiguo Departamento de Defensa, el extertuliano de la cadena Fox News ha recuperado el nombre de Departamento de Guerra, exigido “estándares masculinos” para las Fuerzas Armadas, criticado la presencia de mujeres en sus filas y retirado el acceso a la mayoría de corresponsales al Pentágono.

Según datos del Departamento de Trabajo, solo entre el 10-15 % del más de millón de personas clasificadas como personal militar trabaja en roles de combate, con una grandísima mayoría operando en trabajos de apoyo logístico, administrativo, cuidados de salud, construcción o reparación.

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