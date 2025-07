Periodista e influencer asesinado a balazos en México; esta fue su última denuncia

Investigadores trabajan en la escena del crimen de uno de los dos policías municipales que fueron asesinados en el puerto turístico de Acapulco. Foto: AFP - FRANCISCO ROBLES

Un policía que también era creador de contenidos de nota roja en redes sociales fue asesinado a balazos este miércoles en el balneario mexicano de Acapulco (sur) luego de transmitir en directo, informaron autoridades locales.

“No más vinieron a hacer su desastre”, añadió el policía, vestido de civil, mientras critica a la alcaldía.

Momentos después, según reporte policial, el comunicador fue atacado a balazos.

“Condenamos enérgicamente esto”, dijo a la AFP el secretario de Seguridad municipal, Eduardo Bailleres, quien confirmó que la víctima era elemento de la corporación.

En 2019, según medios locales, Paz denunció amenazas por parte del entonces jefe de la policía.

“Soy un fanático de las noticias y las comparto diariamente contigo”, se presentó Paz en el último mensaje de su página, con 15.000 seguidores.

En un ataque por separado, otro policía fue asesinado, añadió Bailleres.

México cuenta a varios de los más populares influencers de Latinoamérica, además de muchos otros conocidos localmente pero que también se han convertido en blanco de amenazas.

En mayo pasado, fue asesinado otro infuencer de Acapulco, José Carlos González, conocido como “Fénix” y que tenía una página de Facebook de noticias con unos 142.000 seguidores.

En ese mismo mes, Valeria Márquez, una creadora de contenidos sobre belleza de 23 años, fue ultimada en una transmisión en vivo en suburbio de Guadalajara (oeste).

El pasado 9 de enero, medios reportaron que una avioneta arrojó en Culiacán (noroeste) panfletos que amenazaban a una veintena de artistas y youtubers por supuestos tratos con una facción del cartel de Sinaloa.

En medio de la ola de violencia ligada al crimen organizado, más de 480.000 personas han sido asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una criticada estrategia militar antidrogas.

