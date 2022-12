Dina Boluarte y el reto de gobernar sin bancada un país dividido

La presidenta Dina Boluarte dijo que no descarta adelantar elecciones. / AFP Foto: AFP - CRIS BOURONCLE

La relativa calma que proyecta la institucionalidad peruana tras el autogolpe de Pedro Castillo no se vislumbra en las calles. En distintas ciudades, manifestantes han salido a denunciar que el Congreso fue el golpista, al tiempo que exigen la liberación del ahora expresidente (quien pasa siete días de prisión preventiva) y convocar a elecciones anticipadas. La presión pesa sobre la recién posesionada presidenta, Dina Boluarte, quien, de hecho, el viernes afirmó que no descarta dar un paso al costado, no terminar el período presidencial que concluye en 2026 y convocar a las urnas.

El ambiente en el Congreso es dispar. La prensa peruana se pregunta cómo podrá gobernar Dina Boluarte sin tener bancada en el Legislativo. La hoy primera mujer presidenta de Perú fue expulsada de su partido, Perú Libre, en enero pasado, tras haber afirmado que nunca había abrazado las ideas de la colectividad. El actual apoyo del otrora oficialismo está en duda, pero se sabe que Boluarte acudió al secretario general del partido, Vladimir Cerrón, quien el miércoles votó a favor de la remoción de Castillo, luego de afirmar que el presidente “se había precipitado” con sus acciones.