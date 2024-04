Perú: Boluarte dice que relojes de lujo fueron “un préstamo” para “verse bien”

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, muestra sus joyas en una rueda de prensa este viernes, en Lima (Perú). Foto: EFE - Str

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que los relojes de lujo que le fueron encontrados, y que son el centro de una investigación contra ella por enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de documentos, fueron un “préstamo” de su “gran amigo” Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho. Según agregó la mandataria, fue un “error” recibirlos, pero lo hizo “quizá en el ánimo de representar bien a su país” en el exterior”.

“Están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas. La verdad es solo una [...] respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano [...], me los haya prestado quizá en el ánimo de representar bien a su país [...] ya los he devuelto. Y como esos relojes no son de mi propiedad, no estaba obligada a declararlos en mi declaración de bienes y rentas”, sostuvo la mandataria peruana.

Boluarte estuvo en la mañana del viernes prestando declaración ante el fiscal general interino, Juan Carlos Villena, sobre la adquisición de los relojes de lujo. La mandataria debe presentar los relojes Rolex, que ha lucido en varias ceremonias oficiales, y responder sobre el origen de estos artículos de lujo, presuntamente adquiridos después de su ingreso a la Presidencia de la República, en diciembre de 2022, y que no consignó en su declaración de bienes al postular en las elecciones generales del 2021.

De la misma forma en que llegó a la Fiscalía, Boluarte se retiró del edificio, ubicado en el centro de Lima, fuertemente resguardada y sin brindar declaraciones a los periodistas que esperaban en los exteriores.

Durante la diligencia de toma de declaraciones hubo grupos de simpatizantes y detractores de la jefa de Estado que se acercaron a las inmediaciones del Ministerio Público para manifestarse a favor y en contra, respectivamente, mientras que la Policía Nacional mantenía un cerco para impedir el acceso.

Boluarte se presentó al interrogatorio acompañada por su abogado Mateo Castañeda para participar en la diligencia, programada después del allanamiento fiscal en su domicilio y en Palacio de Gobierno el pasado fin de semana.

El factor Oscorima

El gobernador a Ayacucho también acudió al despacho del fiscal Villena, pero optó por no declarar. Según su oficina, el gobernador suele comprar estos artículos de lujo, que él mismo posee y luce, y regalarlos a amigos y amigas cercanas. Sin embargo, su protagonismo en este episodio con Boluarte no deja de llamar la atención.

La región Ayacucho que dirige Oscorima recibió en marzo pasado una transferencia del ministerio de Economía por 100 millones de soles (unos 27 millones de dólares) para la construcción de un estadio, con miras a los Juegos Bolivarianos 2025.

Consultado sobre este tema, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dijo que se trataba de una “infeliz coincidencia”, pero que se trataban de fondos ya previstos para ese evento deportivo.

El factor Oscorima solo agrava la investigación. Con esta aclaración, Boluarte no queda eximida de responsabilidad, pues deberá explicar si hubo relación entre el préstamo de los objetos de lujo y un beneficio posterior —como la transferencia para la región de Ayacucho— que pudiera recibir el gobernador.

A raíz de este escándalo, dos grupos opositores en el Congreso presentaron sendas mociones de vacancia (destitución) contra Boluarte que fueron rechazadas, no obstante, por el pleno con el voto de las bancadas conservadoras y de derecha de la fujimorista Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Alianza para el Progreso.

📧 📬 🌍 Semana a semana tendremos un resumen de las noticias que nos harán sentir que No es el fin del mundo. Si desea inscribirse y recibir todos los lunes nuestro newsletter, puede hacerlo en el siguiente enlace.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Si le interesan los temas internacionales, quiere opinar sobre nuestro contenido o recibir más información, escríbanos al correo mmedina@elespectador.com o aosorio@elespectador.com