Perú: otro ciudadano muerto en enfrentamientos entre Policía y manifestantes

Un policía intenta aplacar el fuego en un escudo de las fuerzas de seguridad, durante una movilización antigubernamental en el centro histórico de Lima. Foto: EFE - Stringer

Un manifestante de 22 años murió el jueves por herida de arma de fuego durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte ocurridas en la región de Apurímac, informó este viernes el Ministerio Público peruano.

Con esta muerte, que fue lamentada por la propia presidenta, crece a 48 la cifra de civiles fallecidos en enfrentamientos en las manifestaciones, a la que se suma un policía que murió en el contexto del conflicto, según un reporte de la Defensoría del Pueblo.

Una fiscalía de Derechos Humanos de Apurímac se encuentra investigando “las circunstancias en las que un ciudadano perdió la vida, y otros tres resultaron heridos, tras las manifestaciones sociales desarrolladas el 9 de febrero en la provincia de Aymaraes”, en Apurímac, ubicada a 776 km al sur de Lima.

Este jueves hubo protestas con miles de manifestantes en varias ciudades de Perú que exigieron la renuncia de la mandataria, elecciones generales y justicia para los muertos en las movilizaciones.

La Policía también detalló que otras 29 personas resultaron heridas durante la jornada de protestas.

La presidenta, originaria de Apurímac, se refirió este viernes al suceso. “Lamento mucho el fallecimiento del ciudadano en Apurímac el día de ayer, en ese enfrentamiento en el cual ha resultado incendiado un bus de transporte interprovincial, se ha incendiado el peaje. Mis condolencias desde acá a la familia”, dijo Boluarte durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno en Lima.

Además, Boluarte expresó que no se deben mezclar las manifestaciones con “una agenda política que no nos lleva a ningún puerto (...) Déjennos trabajar en calma, reflexionen. La violencia no puede ser el pan de cada día”.

Las marchas antigubernamentales empezaron en diciembre tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, y que fue reemplazado por Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta peruana.

Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo ha confirmado la muerte de 47 manifestantes en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, así como de un policía que fue quemado vivo.

Además, 11 personas más han perdido la vida por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo de carreteras. Boluarte confirmó otro fallecimiento por estas mismas causas, el de un paciente que necesitaba llegar a Lima, pero quedó retenido en los bloqueos y Unicef informó del deceso de un bebé neonato, además de la muerte de una mujer en la norteña región de La Libertad, reportada por la Policía.

