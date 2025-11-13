13 de noviembre de 2025 - 06:04 p. m.
Pescadores colombianos temen por ataques de Estados Unidos en el Caribe
Hasta ahora, unas 69 personas han sido asesinadas desde que Estados Unidos comenzó a perseguir a presuntos narcotraficantes en el Caribe. Los ataques desencadenaron una crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos que también afectó a la cumbre entre la UE y la CELAC, celebrada el 9 y 10 de noviembre.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación