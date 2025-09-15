No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Petro debería apersonarse de esto”: padres de colombianos presos en Venezuela

Varias familias viven el drama de tener a sus hijos detenidos en el país vecino. Sin poder comunicarse o hacer una visita, en total desconocimiento del estado físico y psicológico en el que se encuentran, sus allegados le piden al gobierno de Gustavo Petro que interceda para que recuperen su libertad.

María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
15 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Víctor Manuel Tique y Nelson Vargas Navarrete tienen a sus hijos presos en Venezuela.
Víctor Manuel Tique y Nelson Vargas Navarrete tienen a sus hijos presos en Venezuela.
Foto: Laura Isabel Sánchez Useche

Nelson Vargas Navarrete se levanta todos los días, se sienta en su cama y se pregunta cómo habrá despertado su hijo Wilson Javier. Pasó mes y medio sin saber nada de él hasta que, por una llamada de apenas unos segundos, supo que estaba detenido en Venezuela, en una cárcel que se llama Rodeo 1. “No te hemos olvidado, ten fuerza”, así le expresó en un mensaje que aún no sabe si recibió en su celda, pero que reiteró en estas líneas: “No pierdas las esperanzas, sigue firme. Sé que en poco tiempo vamos a estar contigo y vamos a abrazarnos”. Como...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 1 hora
que fastidio se van de mercenarios por el mundo y cuando los cosen a bala , salen a chillar para que petro se haga cargo de la devolucion de cadaveres.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 1 hora
Vicio/Gustrago no va a hacer nada porque es íntimo amiguis de maburro
