“Petro debería apersonarse de esto”: padres de colombianos presos en Venezuela

Víctor Manuel Tique y Nelson Vargas Navarrete tienen a sus hijos presos en Venezuela. Foto: Laura Isabel Sánchez Useche

Nelson Vargas Navarrete se levanta todos los días, se sienta en su cama y se pregunta cómo habrá despertado su hijo Wilson Javier. Pasó mes y medio sin saber nada de él hasta que, por una llamada de apenas unos segundos, supo que estaba detenido en Venezuela, en una cárcel que se llama Rodeo 1. “No te hemos olvidado, ten fuerza”, así le expresó en un mensaje que aún no sabe si recibió en su celda, pero que reiteró en estas líneas: “No pierdas las esperanzas, sigue firme. Sé que en poco tiempo vamos a estar contigo y vamos a abrazarnos”. Como...