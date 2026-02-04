Petro en EE. UU.: “Hay que avanzar más” en los derechos de los migrantes venezolanos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla una reunión protocolar del Consejo Permanente este miércoles, en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington (EE. UU.). Foto: EFE - Lenin Nolly

En el marco de su visita oficial a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, ofreció un balance detallado sobre la situación migratoria y de seguridad en la frontera colombo-venezolana.

Petro destacó que, tras la llegada de casi 3 millones de venezolanos a Colombia, el país ha logrado estabilizar a la mitad de esta población, aunque lanzó una advertencia sobre los riesgos sociales de la juventud migrante, cuya integración todavía es un reto.

“Vienen de Venezuela de vivir relativamente bien, mirar televisión, jugar softball, comprar en el supermercado y las últimas modas... y de pronto nada”, explicó el mandatario.

Según Petro, el choque emocional de pasar de una vida urbana normalizada a dormir en barrios populares donde enfrentan el rechazo es “fatal” para un adolescente.

“De ahí sale la violencia”, advirtió, comparando la situación con los conflictos de los jóvenes árabes en París que no se sienten ni franceses ni de su tierra de origen.

Pese a este diagnóstico, Petro aseguró que hoy la mitad de la población venezolana en Colombia ya está empleada y aporta a la seguridad social, produciendo riqueza.

En efecto, según el reporte de Mercado Laboral de la Población Extranjera (2024-2025) del DANE, la Tasa de Ocupación de los venezolanos en Colombia es del 66.4 %. Por otro lado, Petro advirtió que no se esperaba una nueva ola migratoria.

“Nuestras cifras no indican ni una avalancha hacia Colombia como temíamos, ni lo contrario”, señaló, desestimando los temores de una nueva oleada masiva inmediata.

Durante su intervención, el mandatario colombiano también subrayó que, si bien el Permiso de Protección Especial ha garantizado derechos humanos fundamentales a los migrantes, el objetivo de su gobierno es profundizar este estatus.

Petro afirmó ante la administración estadounidense que “hay que avanzar más” en la equiparación de derechos, sugiriendo que la protección temporal es apenas un paso previo hacia una integración ciudadana completa.

Las declaraciones de Petro desde Washington, cabe destacar, llegan en un momento difícil paro los venezolanos en Estados Unidos bajo la administración Trump. Tras el fin de las protecciones temporales y el endurecimiento de las políticas de asilo, miles de migrantes de esta nacionalidad han pasado de una relativa estabilidad a la incertidumbre de la deportación masiva.

Energía para detener la migración

Para evitar que los flujos migratorios se vuelvan “bruscos” nuevamente, Petro propuso una reactivación económica profunda en la frontera colombo-venezolana, una zona donde viven 14 millones de personas con “sangre cruzada”.

La estrategia del mandatario colombiano consiste en aprovechar el potencial energético de la región, tanto el solar y eólico como el del subsuelo, para crear núcleos de producción que desactiven los focos de violencia.

“Si hacemos ahí una reactivación económica, detenemos cualquier flujo migratorio sorpresivo”, concluyó Petro, planteando que el desarrollo fronterizo es la única respuesta estructural para evitar crisis humanitarias futuras.

El mapa del narcotráfico se mueve al sur

En materia de seguridad, Petro presentó un análisis basado en mapas satelitales que muestran un cambio drástico en las rutas del narcotráfico. Según el presidente, la eficacia de las autoridades colombianas ha provocado una “migración de la hoja de coca” hacia el sur, convirtiendo a Ecuador en el nuevo epicentro del problema.

“Ecuador no está preparada para esta avalancha de narcotráfico. El problema se vuelve Ecuador porque es cada vez más difícil para el narcotraficante sacar cocaína de Colombia”, afirmó.

Además, reveló que entregó al presidente Trump un listado con nombres propios de los “capos de primera línea”, aclarando que estos jefes no viven en las selvas colombianas, sino en “ciudades de lujo en el mundo”. Entre ellos mencionó ciudadanos colombianos, mexicanos, albaneses, italianos y estadounidenses.

