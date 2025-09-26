Petro, junto a Roger Waters, se suma a protesta pro-Palestina en Nueva York

Personas en apoyo a Palestina protestan por la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las Naciones Unidas en Nueva York Foto: EFE - JOHN TAGGART

Unas 2.000 personas marchan este viernes en Nueva York contra la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU, donde intervino esta mañana, y contra la guerra de Gaza.

La manifestación, que hasta ahora se desarrolla de manera pacífica, comenzó esta mañana en Times Square y tiene como objetivo acercarse lo máximo posible a la ONU, cuyos alrededores permanecen cerrados a no ser que se disponga de una acreditación.

Allí, junto al vocalista de Pink Floyd, Roger Waters, el presidente colombiano Gustavo Petro apareció para apoyar las manifestaciones, acompañado de una delegación colombiana.

“Se ha cometido un crimen contra la humanidad, se responde hablando y saliendo a la calle cada vez más. No tengo nada contra el pueblo judío y el pueblo de Israel”, afirmó Petro en un megáfono.

Pese a que por ahora no ha habido altercados, la ciudad ha desplegado a decenas de agentes en la protesta, según pudo ver EFE.

🇵🇸 🇨🇴 Petro en una protesta en Times Square, Nueva York, con Roger Waters y otros activistas. pic.twitter.com/0ZWr6rnasS — Los Otros Judíos 🇵🇸 #StoptheGenocide (@losotrosjudios) September 26, 2025

Los manifestantes ondean banderas palestinas y levantan más carteles con la cara de Netanyahu y consignas propalestinas, en una manifestación que no ha congregado a tantos asistentes como otras del mismo signo celebradas en Nueva York durante el último año.

También piden el embargo de armas a Israel y recuerdan a los más de 210 periodistas que han sido asesinados en la franja desde el 7 de octubre de 2023.

Además de las palestinas, sobresalen al menos una decena de banderas de Colombia. “Netanyahu interviene en Naciones Unidas mientras masacra cada día a decenas de palestinos en Gaza. Es una vergüenza para esta ciudad que esté aquí”, expresó Nidaa Lafi, miembro de la organización Palestinian Youth Movement, al inicio de la marcha.

Lafi hizo hincapié en que el israelí “debería estar siendo juzgado en La Haya por crímenes contra la humanidad”, y apuntó que los países que están reconociendo ahora al Estado palestino -como Reino Unido o Canadá- “quieren lavar su imagen”.

“El reconocimiento no sirve de nada sin bloqueo económico y comercial, así como sin sanciones para Netanyahu y todo el ‘establishment’ israelí”, apostilló.

Por su parte, Joe Brown, que forma parte del Partido por el Socialismo y la Liberación de EE. UU., intervino al inicio de la marcha para cargar contra el presidente de EE. UU., Donald Trump, y su predecesor, el demócrata Joe Biden.

“Trump dijo ayer que no permitirá a Israel anexionarse Cisjordania, eso significa que la devastación de Gaza ha sido con la connivencia de EE.UU., desde Biden a Trump”, apuntó.

Entre los convocantes de la marcha se encuentran, además de Palestinian Youth Movement, otros colectivos como Jewish Voices for Peace o el Palestinian Feminist Collective.

