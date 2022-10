Petro le pide a Maduro que vuelva al Sistema Interamericano de DD. HH.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la jornada del Diálogo Regional Vinculante realizada en Cúcuta (Colombia). Foto: EFE - Mario Caicedo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, le pidió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que reintegre a su país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para fortalecer la democracia en la región.

“He invitado al presidente del país vecino (a) que reingrese su país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo Petro este jueves en un acto de Gobierno en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y limítrofe con Venezuela.

En 2012, Venezuela, cabe recordar, acusó a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de estar “manipulada por Estados Unidos”. Tales denuncias del entonces presidente Hugo Chávez contra la CADH, que da la base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), fueron la antesala de la retirada de este país de los mecanismos que, entre otras cosas, investigan las violaciones a los derechos humanos en los territorios.

Para el año en el que el país fue retirado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela había recibido 15 condenas en la CorteIDH por ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares, destituciones irregulares de funcionarios y violaciones a la libertad de expresión. De estas, 13 tenían pendientes reparaciones a las víctimas.

Desde su salida del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Venezuela ha sumado más condenas por casos como el del profesor Tulio Alberto Álvarez Ramos, quien fue inhabilitado para ejercer cargos públicos tras denunciar la corrupción en la Caja de Ahorros de la Asamblea Nacional de Venezuela, o el de la muerte de cinco jóvenes en un incendio en un centro de detención en 2005.

“Yo le digo en solicitud respetuosa al vecino país: Fortalezcamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que no haya persecución política en América del Sur, para que la democracia se pueda profundizar, para que la libertad sea el sinónimo del cambio político, para que la diversas expresiones de Suramérica se puedan encontrar, se puedan integrar”, manifestó Petro.

Para el presidente colombiano, el sistema tiene validez y puso su caso como ejemplo. En una sentencia del 8 de julio de 2020, la CorteIDH declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones a diversos derechos políticos de Petro cuando fue destituido como alcalde de Bogotá e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años.

“Le he dicho (a Maduro), yo soy presidente porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos me defendió, porque de lo contrario aquí el fascismo me hubiera quitado mis derechos políticos, me había ya inhabilitado por 15 años”, recordó el mandatario.

Tres días atrás, la organización Human Rights Watch (HRW) le había pedido al presidente Petro que aprovechara el reciente restablecimiento de relaciones con Venezuela para impulsar un diálogo sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela, necesario para investigar las condiciones que llevaron a la crisis humanitaria que ha obligado al éxodo a más de 7,1 millones de personas.

“Colombia podría cumplir un rol clave para contribuir a que cesen las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en la frontera con Colombia y para restablecer los derechos políticos y el Estado de derecho en Venezuela”, dijo HRW en un comunicado.

