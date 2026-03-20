“Petro no es el foco”: Reuters sobre investigaciones sobre narcotráfico en EE. UU.

El presidente Gustavo Petro no sería el principal investigado en las nuevas pesquisas en Estados Unidos sobre narcotráfico en el país. Foto: Juan Diego Cano

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Después de la revelación del New York Times de la presunta investigación en curso por fiscales federales de Estados Unidos en contra del presidente colombiano Gustavo Petro por narcotráfico, nuevas informaciones dan un panorama más completo del panorama y lo quitarían del foco.

El proceso, según el NYT, ha contado con la participación de fiscales especializados en el tráfico internacional de narcóticos, así como con agentes de la Administración para el Control de Drogas y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

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La indagación ha tenido que ver, entre otras cosas, con las posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y con si su campaña presidencial solicitó donaciones de traficantes, de acuerdo con lo dicho por las personas al medio estadounidense, quienes hablaron bajo condición de anonimato. Las investigaciones, que son independientes, se encuentran en su fase inicial y no está claro si alguna de ellas dará lugar a cargos penales.

La agencia Reuters aclara, por su parte, que tras consultar con sus propias fuentes, Gustavo Petro no es el centro de ninguna de las dos investigaciones “pero su conducta ha salido a la luz en investigaciones sobre narcoterrorismo y narcotráfico”. “No hay investigaciones en curso centradas exclusivamente en él”, reiteró la fuente de la agencia.

Reuters y la agencia AFP buscaron contactar con las diferentes agencias del Estado en Washington que pudieran pronunciarse al respecto, pero no obtuvieron respuestas al respecto.

La respuesta de Petro y del gobierno

Gustavo Petro respondió al primer artículo de este medio, en el que se replicaba la revelación del NYT, afirmando que no existe ninguna investigación en Colombia en su contra sobre supuestas relaciones suyas con el narcotráfico, debido a que, según dijo, “nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”.

La Embajada colombiana en Washington desacreditó los informes de prensa alegando que “carecen de fundamento”: “Ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna, ni ha confirmado las afirmaciones mencionadas en el informe. Las insinuaciones reportadas carecen de fundamento legal y fáctico”.

En su comunicado, reiteraron que el presidente “ha enfrentado de manera constante e inequívoca la actividad criminal” y que “su trayectoria ha estado marcada por una acción sostenida, visible y, a menudo, compleja contra la ilegalidad, incluyendo la lucha contra organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico”.

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