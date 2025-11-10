Logo El Espectador
Mundo
América
Los “descuidos” de Washington: un patrón que regresa con la Doctrina Trump

Como con John Bolton en 2019, un gesto que parece torpe se convierte en un mensaje calculado de Washington. Esta vez con el Proyecto 2025 de fondo para respaldar una nueva doctrina hacia América Latina.

Redacción Mundo
11 de noviembre de 2025 - 01:03 a. m.
El presidente Donald Trump se reunió con senadores republicanos en el Despacho Oval tras almorzar en el Jardín de las Rosas, el martes 21 de octubre de 2025, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. De este encuentro salió la foto que volvió a tensar las relaciones con Bogotá.
El presidente Donald Trump se reunió con senadores republicanos en el Despacho Oval tras almorzar en el Jardín de las Rosas, el martes 21 de octubre de 2025, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. De este encuentro salió la foto que volvió a tensar las relaciones con Bogotá.
Foto: Archivo particular Casa

La aparición en los archivos de la Casa Blanca de una fotografía alterada digitalmente, en la que se observa al presidente Gustavo Petro con uniforme de prisionero volvió a tensar, por cuarta vez en el año, las relaciones entre Washington y Bogotá.

“Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca me sacan como si fuera un preso en cárcel de EE. UU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”, escribió Petro, luego de conocer la imagen, y sugiriendo un llamado a consultas del...

Por Redacción Mundo

Fre Mier(54050)Hace 37 minutos
Trump llevará a Estados Unidos al infierno. Ese miserable infeliz no morirá de viejo. Alguien tendrá que hacer justicia ante tanto atropello por parte de ese criminal.
