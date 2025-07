Petro recibe en “libertad y dignidad” a más de 100 migrantes deportados de EE. UU.

Mientras que el presidente Petro dice que Colombia no debería insistir en mantener relaciones con la OTAN, el sector Defensa rema para la renovación del Programa de Asociación Personalizado. Foto: Presidencia de la República

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de 118 migrantes colombianos llegaron a Bogotá en un vuelo de deportados que salió desde la ciudad estadounidense de Alexandria (Luisiana), informaron este sábado fuentes oficiales.

“Bienvenidos a su patria en libertad y dignidad”, expresó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un mensaje publicado en la red social X.

La Cancillería detalló en un comunicado que el regreso al país de estas personas hace parte de la “cooperación en temas migratorios con Estados Unidos” y que los ciudadanos llegaron en un vuelo cubierto y pago 100 %" por el país norteamericano.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores en la noche del 18 de julio registro la llegada de los connacionales a la capital de la República, procedentes de Alexandria (Luisiana, EE.UU.) veintiocho mujeres y noventa hombres deportados. Del total de connacionales, ninguno presenta asuntos pendientes de orden judicial”, agregó la información.

Bienvenidos a su Patria en libertad y dignidad. https://t.co/gYU3YD0nyM — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2025

“Asimismo, cada uno de estos connacionales recibirá un estipendio de mil dólares por parte del gobierno estadounidense luego de su deportación”, señaló la Cancillería, que no suele informar sobre este tipo de vuelos.

El pasado 26 de enero hubo una crisis entre Colombia y EE.UU. cuando Petro no permitió el ingreso al país de aviones con ciudadanos deportados por Estados Unidos, alegando que no recibían un trato digno.

Tras esa decisión, Trump respondió con una imposición de aranceles del 25 % a todos los productos colombianos, pero ese mismo día diplomáticos de los dos países llegaron a un acuerdo para bajar la tensión bilateral.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com