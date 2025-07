Petro, rumbo a Chile para cumbre progresista con Lula, Orsi, Boric y Pedro Sánchez

Gabriel Boric (d), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (c-d), el presidente de Colombia, Gustavo Petro (c-i) y el presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi en la embajada de Brasil en Montevideo. Foto: EFE - Presidencia de Chile

Los mandatarios progresistas de Chile, España, Brasil, Colombia y Uruguay se reunirán el lunes en la capital chilena en una cumbre en defensa de la democracia, en medio de un momento geopolítico complejo, con la ultraderecha en alza y a semanas de la entrada en vigor de los nuevos aranceles de Estados Unidos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibirá en La Moneda a los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro y de Uruguay, Yamandú Orsi, además del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El objetivo del encuentro, bautizado “Democracia siempre”, es “avanzar en un posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social”, según explicó este sábado la Presidencia chilena en un comunicado.

Tras la reunión en La Moneda, los líderes progresistas almorzarán con intelectuales como el economista estadounidense y Premio Nobel Joseph Stiglitz, la filósofa estadounidense Susan Neiman o el economista surcoreano especializado en estrategias de desarrollo Ha-Joon Chang.

Posteriormente, los mandatarios sostendrán un encuentro con representantes de más de 300 organizaciones de la sociedad civil chilena.

“Autodefinición y autocrítica”

El germen de esta reunión se remonta al año pasado, cuando Lula y Sánchez lideraron, en el marco de la 79° Asamblea General de la ONU, un encuentro contra los extremismos. Reunión a la que también asistió Boric.

El escenario se ha vuelto más complejo desde entonces, con la “ultraderecha y los autoritarismos” haciéndose fuerte en muchos países y con una guerra comercial global declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cumbre, de hecho, se celebra a menos de dos semanas de que entren en vigor -el 1 de agosto- los nuevos aranceles anunciados por Trump a, entre otros, la Unión Europea, Brasil y las importaciones de cobre, lo que afectará a Chile, el gran suministrador del metal rojo a Estados Unidos.

“Es un escenario de desglobalización, de desorden global. Creo que es importante reunirse entre los defensores de las democracia plurales y debatir sobre la importancia de no avasallar a la minoría. Los cordones sanitarios no han funcionado y hay que abrir la discusión”, dijo a EFE Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Para Paulina Astroza, académica de la Universidad de Concepción, la cumbre puede ser una buena oportunidad para que el progresismo “haga autocrítica, se autodefina y piense qué es ser progresista en el mundo de hoy”.

“El progresismo debe ser consecuente entre el discurso y la acción y no siempre lo ha sido. Tiene que analizar por qué tanta gente que antes optaba por opciones de izquierda y centro-izquierda las está abandonando”, agregó Astroza a EFE.

La derecha chilena ha criticado el momento en que se celebra la cumbre, cuando Chile está negociando con Estados Unidos los aranceles al cobre, y ha acusado a Boric de no mantenerse “neutral” en este momento de complejidad geopolítica.

Por su parte, Aranda subrayó que “seguramente” la Administración estadounidense seguirá con lupa el encuentro -como hizo con la reunión de los BRICS en Brasil de principios de mes-, pero dijo que “las herramientas de presión de Trump y su chantaje político no pueden significar la inmovilidad de quienes piensan que la democracia plural y abierta es una forma de vida”.

