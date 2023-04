Petro volverá antes de su viaje a EE. UU. para reunirse con la oposición venezolana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunirá el 20 de abril con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Foto: EFE - Carlos Ortega

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tendrá un cambio de agenda importante en su visita a Estados Unidos: en lugar de regresar a Bogotá el viernes, como estaba planeado en un principio, el mandatario viajaría un día antes, luego del encuentro que tiene previsto el jueves con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y con la representante demócrata Nancy Pelosi. El cambio responde a la intención de Petro de reunirse con la oposición venezolana en Colombia antes de la cumbre sobre Venezuela que albergará la capital el próximo 25 de abril.

La cumbre sobre Venezuela en Bogotá contará con la asistencia confirmada de los ministros y funcionarios de exteriores de países como Estados Unidos, de la Unión Europea y de otras naciones del continente, con el fin de buscar una salida a la crisis política venezolana. En su visita a Washington, Petro ha sido insistente en poner a Venezuela como una prioridad en la agenda con Washington, resaltando la necesidad de quitar las sanciones contra Caracas.

“Esta cumbre de cancilleres, de gobiernos europeos, de Estados Unidos, de países de América Latina, en pos de destrabar las negociaciones que realiza Venezuela, Estados Unidos, México y Noruega, con un objetivo: que no haya sanciones y que haya mucha más democracia. Más democracia, cero sanciones, es el objetivo de la conferencia en Bogotá”, puntualizó.

📝 Sugerimos: Nada nuevo en la orden de gobierno Petro sobre ‘una sola China’: lo que debe saber

La reunión de Petro con la oposición responde a una necesidad del gobierno: fortalecer la comunicación con el otro lado de la crisis política. Y es que muchos sectores de la oposición venezolana miran con cierto recelo al papel del presidente colombiano como mediador o actor en la mesa de negociaciones, pues mientras Petro se ha reunido cinco veces con Maduro, no lo ha hecho con la oposición. Al menos no encuentros de primer nivel, como los que ha tenido con Nicolás Maduro.

Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales del partido Vente Venezuela dijo que “no pareciera que un proceso que emane de un actor que no es neutral y que ha encontrado en el régimen venezolano un aliado, sea la mejor opción para conducir ese proceso. Pasa un poco igual con México y el falso diálogo que solo ha servido para darle legitimidad y tiempo al régimen desde un país no neutral y, peor aún, con una agenda y unos actores impuestos por el régimen venezolano. Hay razones para desconfiar de esa iniciativa, como de las 15 anteriores a lo largo de los 25 años de chavismo en el poder, no por el mecanismo propiamente. Es decir, la crítica no es al diálogo y a la negociación como instrumento, porque claramente tendremos que llegar a eso en algún momento. La crítica es a cómo se implementa, la manera en que los incentivos se plantean y la forma en que los acuerdos se puedan cumplir”.

📌 Le puede interesar: Pescador encuentra un auto sumergido en un lago con una mujer viva dentro

Por todas estas críticas, el presidente Petro busca fortalecer los canales de diálogo con los representantes de la oposición para que confíen en el proceso y en Colombia como actor fundamental para pavimentar una salida democrática a la crisis.

“Yo pienso, sin entrometerme en la discusión política interna venezolana, que el camino del diálogo, el camino de la democracia es clave. He invitado al gobierno venezolano a reintegrarse al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que me parece un instrumento a fortalecer en todo el Continente, es el camino adecuado. Es decir, que sea lo que el pueblo venezolano, libre, sin presiones, decida sobre su futuro inmediato”, dijo Petro desde Washington.

El presidente colombiano viajó a Estados Unidos este domingo, 16 de abril. El lunes, Petro participó de la sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas, en Nueva York. El martes, el presidente se dirigirá a Palo Alto, California, para participar en un evento en la Universidad de Stanford sobre la crisis climática. Ese mismo día, el canciller Álvaro Leyva estaría en el lanzamiento de un grupo asesor de alto nivel conformado por funcionarios, expertos, representantes de la sociedad civil y sector privado con el objetivo de profundizar la relación binacional. Finalmente, en el itinerario del presidente está una reunión con Biden en la Casa Blanca el jueves. El viernes tenía programada una visita a la ciudad de Washington, luego de la que terminaría su recorrido por Estados Unidos.

📰 También recomendamos: La osadía de nacer en República Dominicana y no tener garantías

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.