Petro vs. Noboa: versiones opuestas sobre los operativos en la frontera Colombia-Ecuador

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas: estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, respondió Daniel Noboa frente a las recientes acusaciones de su homólogo colombiano. Foto: El Espectador

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En medio del Consejo de Ministros del 16 de marzo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, abrió un nuevo capítulo de tensiones con Ecuador, luego de haber denunciado que artefactos explosivos estarían siendo lanzados desde el país vecino hacia territorio colombiano. Ahora bien, desde el otro lado de la frontera negaron lo dicho por él.

“Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el presidente: “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se van a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien”.

Sin embargo, su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, descalificó su denuncia y en redes sociales escribió: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas: estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

Según dijo, “desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas (...). Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”.

Al margen de este desencuentro entre Noboa y Petro, que se suma a la ya complicada relación con la guerra comercial, se sabe que existe una cooperación entre las autoridades ecuatorianas y colombianas. En la provincia de Esmeraldas, donde hacen presencia grupos del crimen organizado como Tiguerones y Lobos, además de que hay influencia del Frente Oliver Sinisterra y el Frente Iván Ríos, de las disidencias de las FARC, hay un trabajo conjunto entre Quito y Bogotá, que también incluye a Estados Unidos.

Con problemáticas como la minería ilegal, el contrabando (incluido el de droga) y el tráfico de combustible, los estadounidenses colaboran con información de inteligencia. Una fuente citada por el medio La Hora detalló que eso incluye ayuda en la ubicación de los sitios donde se reúnen los grupos de delincuencia organizada, sea para minería ilegal o para construcción y fabricación de lanchas rápidas, semisumergibles, de posibles caletas de armamento y de droga.

Si bien no hay presencia militar norteamericana allí, la cooperación tiene que ver con “confirmaciones de lo que la inteligencia naval, la inteligencia militar y el grupo de investigación de la Policía Nacional (de Ecuador) ya tienen registrado dentro de sus datos. Con eso tenemos claro que podemos focalizar nuestras operaciones”.

En lo que respecta a Colombia, se coordinan operaciones con la Brigada de Infantería de Marina N.4 y la Fuerza de Tarea Hércules. Se trabaja, entonces, en operaciones tipo espejo. Según la fuente, “al no tener Colombia permanencia constante dentro del límite político (frontera terrestre), tenemos que colaborar con ellos en operaciones esporádicas, pero en su lado colombiano, como nosotros en territorio ecuatoriano, atacando al mismo tiempo a la misma amenaza”.

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