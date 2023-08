Piloto de Latam murió en pleno vuelo: tuvo una emergencia médica

Imagen de referencia El avión aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Un piloto de la aerolínea Latam falleció en pleno vuelo el pasado lunes 14 de agosto. El oficial hacía parte de la tripulación que llevaba el vuelo LA505 desde Santiago de Chile, y cuyo destino era Miami, Estados Unidos. Sin embargo, pasadas casi tres horas del trayecto, el avión tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.

El tripulante Iván Andaur, de acuerdo a Radio Bío Bío, se sintió indispuesto durante el viaje. Asimismo, al parecer el piloto perdió el conocimiento y tuvo que ser auxiliado en el aire. Los otros dos oficiales a bordo decidieron aterrizar de emergencia para tratar de salvar la vida de su colega, quien finalmente fue declarado como fallecido en territorio panameño.

La aerolínea compartió un comunicado refiriéndose a la situación. El medio Bio bio Chile dio a conocer esta información. “La compañía enfatiza que durante el vuelo se llevaron a cabo todos los protocolos de seguridad necesarios para salvaguardar la vida del piloto afectado, sin embargo, tras el aterrizaje y luego de recibir asistencia en tierra, lamentablemente el piloto falleció”, se lee en el texto.

De acuerdo a la información compartida sobre el piloto, el hombre llevaba 25 años de trayectoria. “Su valioso aporte siempre se distinguió por su dedicación, profesionalismo y entrega”, destaca la aerolínea en su comunicado. Asimismo, la empresa aérea lamentaba los inconvenientes derivados de la emergencia médica.

¿Qué dijeron los pasajeros?

Diferentes usuarios en redes sociales le reclamaron a la aerolínea por la situación. Algunos de ellos aseguraron que la empresa no les había explicado la situación y que los dejó esperando en el aeropuerto de Panamá. “Vuelo Latam LA505, Miami a Santiago, pasajeros botados en Panamá, no hay personal de Latam y no dan información, familias con niños, al parecer murió el piloto!!! Llevamos más de 5 horas y no hay nada claro...”, escribió uno de los usuarios.

